Ahmet Türk: Erdoğan'ın makamını teslim edeceği konusunda ciddi kuşkularım var

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 11:41

Eski HDP milletvekili ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, önümüzdeki seçim sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Independent Türkçe'ye konuşan Ahmet Türk, AKP iktidarı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için şu ifadeleri kullandı:

"Bana kalırsa seçimi kazanabilecek durumda değil AKP. Üstelik giderek bir anlamda MHP'lileşmiştir. Bu haliyle istediği oyu alamaz. Bu yüzden de her türlü siyasi hile, taktik, manevra ve yasadışı yola başvurarak toplumu tam bir kaos ve çatışma ortamına sürüklemekten çekinmeyecek bir zihniyet var karşımızda.

Bir varsayım olarak muhalefetin sandıkta kazandığını düşünürsek, Erdoğan'ın bunu içine sindirip demokratik biçimde makamını teslim edeceği konusunda ciddi kuşkularım var. İktidardan gitmemek için elinden gelen her yolu deneyecektir."

"MUHALEFET HERŞEYİ SANDIĞA AYARLAMIŞ"

Ahmet Türk, sözlerinin devamında da muhalefeti eleştirerek “Kaldı ki muhalefetin tutumu da belirsiz ve bulanık. Her şeyi sandığa ayarlamış. Oysa sokaktaki insanlarla birlikte hareket edilmediği, onların aktif muhalif faaliyetlere katılımının sağlanmadığı ve koordinasyon halinde sokak ile Ankara merkezli parlamento içi siyaset birleştirilmediği sürece, Millet İttifakı hayal kuran tüccar durumuna düşer” dedi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ MESAJI

Türk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak da "Ekrem İmamoğlu iyidir hoştur, lakin başkan seçildikten sonra gittiği Diyarbakır'da bölge halkına seslendiği konuşmalarıyla son Rize konuşması arasında dağlar kadar fark var. Bu tür çift dil kullanmanın hangisi doğru?" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin de "Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum" diyen Türk, "Kürtler olmadan, Millet İttifakı'nın seçimleri kazanamayacağı açıktır. 5Bu dinamik salt sandığa gitmek için değil, mevcut iktidar sonrasında hayatın her alanına aktif katkıda bulunmak için de gereklidir" yorumunda bulundu.

"HDP'Yİ KAPATACAKLAR"

"Bu gidişle HDP'yi kapatacaklar gibi bir gözlemim var. Yargıçların terkibi ve tutumları bunu gösteriyor" diyen Türk, sözlerinin devamında çarpıcı bir aktarıma da yer verdi. Şimdilerde görev dışı bırakılmış AKP'li bir bakanla sohbet ettiğini belirten Türk, sözkonusu eski bakanın kendisine "R. Tayyip Erdoğan'la yüz yüze gelmek istemiyorum. Çünkü beni ve diğer bakanları nerede görse tek tek veya topluca azarlıyor!" dediğini dile getirdi.