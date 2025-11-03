Ahmet Türk'ten dikkat çeken 'süreç' açıklaması: 'Erdoğan desteklediği için ilerliyor, Mustafa Kemal'den sonra Erdoğan...'

Yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEM Partili siyasetçi Ahmet Türk, 'yeni sürecin' başarılı olması halinde bir yere angaje olacaklarının düşünenlerin olduğunu ancak bunun bir yanılgı olduğunu ifade etti.

DEM Partili Ahmet Türk, iktidar medyasından iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'a konuştu.

Süreç hakkında değerlendirmelerde bulunan Türk birçok soruya da yanıt verdi.

Meclis'te kurulan komisyonun geçmiş süreçteki gibi olmadığını ifade eden Türk, "İçinde bulunduğumuz süreç toplumumuzun halkların ortak demokratik değerlerde buluşma projesidir" şeklinde değerlendirmede bulundu.

"ULUSALCI KESİM RAHATSIZ"

Türk süreçten ulusalcı kesimin rahatsız olduğunu belirtip şöyle dedi:

"Bir ulusalcı kesim var, bunlar sürecin barışa evrilmesinden rahatsız olduğunu görüyoruz, televizyon programlarına çıkardıkları aktörlerden bunu rahat fark ediyoruz"

"SÜREÇ BAŞARILI OLURSA..."

Türk, 2 dönem CHP'de vekillik yaptığını, süreç başarılı olursa AKP'ye angaje olacakları yönünde yorumların olduğunu ancak bunun bir yanılgı olduğunu ifade etti.

"Kürt meselesi yüz yıllık bir sorun, böyle bir sorunu devletin tüm kurumlarında hakimiyeti sağlayan bir lider çözebilir" diyen Türk, bu anlamda Erdoğan'ın hakimiyetinin olduğunu söyledi. Türk, "İki dönem CHP'de vekillik de yaptım. CHP'yi bir bütün olarak değerlendirmek doğru değil. Parti için süreci destekleyen dostlarımız, arkadaşlarımız var. Ama sanki süreç başarıya ulaşınca bizim bir yere angaje olacağız gibi düşünen insanlar da var. Bu bir yanılgı. Sürecin başarıya ulaşmasını istemeyenler var" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL SÜRECİN BAŞARIYA ULAŞMASINI İSTİYOR"

Süreç kapsamında CHP lideri Özgür Özel hakkında da değerlendirmede bulundu. Özel'in sürecin başarıya ulaşmasını isteyen birisi olduğunu belirten Türk, "Özgür Özel sürecin başarıya ulaşmasını isteyen biri. Özgür Özel'in tutumunu yapıcı buluyorum" ifadelerini kullandı.

"FETÖ SABOTE ETTİ"

Daha önceki çözüm sürecinin başarıya ulaşmamasında FETÖ'nün etkisi olduğunu belirten Türk, ''Gülen cemaati o dönemde devletin birçok kademesine sızmıştı. KCK Davasında bu çok açık şekilde ortaya çıktı. Davalara bakan yargıçların, savcıların çoğunun Gülen cemaati gruplarından geldiği ortaya çıktı. O dönemde hükümet de hazır değildi. Şimdi süreç geçmişteki gibi değil. Daha farklı ilerliyor. Zaten Öcalan ile ilk görüşmemizde de ne kadar samimi şekilde barışı istediğini gördük'' dedi.

''DEVLET BEY SAHİPLENİYOR''

Bahçeli'nin sürece yönelik tutumunu aktaran Türk, kararlı bir tavrı olduğuna değinerek ''Devlet bey çok saygı duyduğum bir lider. Bu süreçte dimdik duran ve sürece sahip çıkan bir insan. Bir devlet aklıdır bu duruş. Süleymaniye gittiğimizde arayıp teşekkür etti. Kendisi ile ilk cezaevinden çıktıktan sonra havalimanında karşılaşmıştım. Kendisini ziyarete gidememiştim ama kendisine teşekkür telefonu etmiştim. Kendisi ile aynı okuldanız. Devlet beyi yakın zamanda ziyaret etmek istiyorum'' diye konuştu.

"MUSTAFA KEMAL DIŞINDA, ERDOĞAN..."

Ahmet Türk, "Cumhurbaşkanı bu süreci desteklediği için süreç ilerliyor. Her şeyi hesaplıyor, gelebilecek eleştirileri bile göz önünde bulunduruyor. Sürecin başında bu komuyla ilgili düşüncelerini çok fazla kamuoyuyla paylaşmadı ama son zamanlarda süreci sonuna kadar destekleyeceğini açıkça ifade etti" dedi.

"Bugüne kadar Mustafa Kemal dışında devletin bütün kurumlarında etkin gücü olan Sayın Erdoğan oldu" diyen Türk, devletin içinde eskiden çok daha farklı düşünen odakların olduğunu ama şimdi hem iç nedenler hem dış faktörler nedeniyle devlet içinde "çözümün zaruri olduğunu düşünen güçlü bir eğilim" olduğunu dile getirdi. "Güçlü bir siyasi konsensüs var" diyen Türk, burada da yürütme erkinin başında olan Erdoğan'a önemli bir görev düştüğünü söyledi.

Türk, "Cumhurbaşkanımız DEM heyetiyle görüştü. Ben de özellikle Suriye konusunda kendisiyle konuşmak istiyorum. Bölgede büyük bir Ortadoğu projesi var. Bu Türkiye'nin lehine proje. Başka ülkelerin müdahalesi yerine Türkler ve Kürtlerin bir araya gelerek, neler yapılabilirinin kararını vermeli. Türkiye, oradaki Kürtlerle de görüşmeli. Ahmet Şara ile görüşülsün ama oradaki Kürtler'le de görüşülüp fikri alınmalı bana göre" diye konuştu.