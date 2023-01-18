Ahmet Türk'ten altılı masa ve aday açıklaması: Seçmenimizin tercihi Kılıçdaroğlu'ndan yana olur

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 10:54

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 10:56

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Türk, partisinin seçimde izleyeceği tutuma ve altılı masaya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Türk, altılı masanın ortak aday tercihine ilişkin "Bizim seçmenimizin tercihi yine Kılıçdaroğlu’ndan yana olur. Kılıçdaroğlu tecrübeli bir siyasetçi ve her gün kürsüde halka vaatlerde bulunuyor" dedi.

Altılı masanın DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Kürt sorunuyla ilgili açıklamalarına destek vermesinin, kendileri için yeterli olacağını söyleyen Türk, "Altılı Masa DEVA Partisi Genel Başkanı'nın bu sözlerini bir manifestoya çevirsin bizim açımızdan sorun kalmaz" vurgusu yaptı.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre Türk'ün açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

HDP'YE KAPATMA DAVASI: Özgürlük ve demokrasi mücadelesi için her türlü bedeli ödeyen Kürt halkı ve dostları var. Partimizin seçmeni politik bir seçmendir. Parti kapatılsa da ismi de değişse seçmenimiz kararlıdır. Parti kapatılırsa seçmenimiz nasıl davranacağını, nasıl hareket edeceğini çok iyi bilir. Bu bakımdan seçim sonuçları açısından bizi çok fazla etkilemez. Bu konuda endişemiz yok.

ORTAK ADAY TARTIŞMALARI: Biz de isterdik ki bu iktidarı, bu cumhurbaşkanını ilk turda gönderelim. Ama maalesef Altılı Masa’nın ikircikli tavırları, uzlaşmaz tutumu, HDP’ye uzak durmaları bizim gerçekleştirmek istediğimiz demokrasi bloku konusunda bir eksiklik ortaya çıkardı. Bu eksikliğin nedeni de Altılı Masa ve muhalefet partileridir. Gönül isterdi ki başından beri HDP ile bir diyalogla bu masanın etrafında ortak bir aday kararı çıksın. Ama tercih onların. HDP de bu durumda kendi adayını çıkaracak.

BABACAN'IN 'KÜRT SORUNU' ÇÖZÜMÜ: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın açıkladığı ‘DEVA Partisi Temel Haklar Eylem Planı’ndaki Kürt sorunu ile ilgili maddeler Altılı Masa için yol gösterici olabilir. Sayın Babacan’ın açıklamasında anadilinde eğitimden tutun eşit yurttaşlığa kadar birçok başlık vardı. Ben onu küçük bir manifesto olarak kabul ediyorum. Altılı Masa DEVA Partisi Genel Başkanı'nın bu sözlerini bir manifestoya çevirsin bizim açımızdan sorun kalmaz.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI: Altılı Masa’nın aday kararına ilişkin bir söz söyleyemem. Bizim seçmenimizin tercihi yine Kılıçdaroğlu’ndan yana olur. Kılıçdaroğlu tecrübeli bir siyasetçi ve her gün kürsüde halka vaatlerde bulunuyor. Başka bir aday ortaya çıkarsa bu vaatler de havada kalır. Bence Kılıçdaroğlu uygun bir aday. Konuşulan isimler içinde de en deneyimlisi. Ama bizim de taleplerimiz var. Demokrasi adına, hak ve özgürlükler adına masanın neleri yapacağını, projelerini açıklaması lazım.

SEÇİM ÖNCESİ 'HAMLE' BEKLENTİSİ: Seçime giden süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kürt seçmenin oyunu kazanmak için bir hamle yapmasını beklemiyorum. Yapsa bile sonuç alamaz. Bizim seçmenimiz politik ve bilinçli bir seçmen. Tekçi zihniyetin Kürtlere nasıl davrandığını çok iyi biliyor. Bu konuda bir tereddüt olmaz. Seçim dönemine girdiğinde tercih Erdoğan’dan yana olmayacaktır.