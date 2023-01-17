CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin aday çıkarmasını değerlendirdi: 'Adaya destek tabandan gelir'

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 06:44

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, “HDP’nin kendi adayını çıkarması bizi hiç ilgilendirmez” demişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldığı TV programında aynı görüşü tekrarlayıp “Her koşulda Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı kazanacak” değerlendirmesinde bulundu.

CHP kurmayları da konuya ilişkin “HDP’nin kendi adayını çıkarmak istemesinden doğal bir şey yok. Onlar ayrı bir ittifak bu nedenle kendi adaylarını çıkartmak isteyeceklerdir” dedi. 6’lı masanın çıkaracağı adayın HDP ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin konuşan CHP kurmayları, “Bu konu masada değerlendirilmedi. Ancak masa adayını çıkarttığında her partinin tabanından oy isteyecek. Aday nasıl AKP ve MHP tabanından oy isteyecekse, HDP tabanından da oy isteyecek” ifadelerini kullandı.

HDP aday çıkarsa bile 6’lı masanın cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanacağını vurgulayan kurmaylar, “Onların aday çıkarması demek ‘Biz seçmenlerinden oy alamayız’ demek değil. Onların aday çıkartması masanın dışında kalan bir konu. Seçmen sonunda kararını adaya göre verecektir. Burada da tabanların demokrasiden yana tercih yapacaklarını düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

