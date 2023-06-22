Ahmet Yozgatlıgil kimdir? Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 17:25

Güncelleme: 22.06.2023 - 17:25

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Ahmet Yozgatlıgil, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Ahmet Yozgatlıgil kimdir? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil kaç yaşında, nereli? İşte, Ahmet Yozgatlıgil hakkında merak edilenler...

AHMET YOZGATLIGİL KİMDİR?

1975 yılında doğan ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, lisans ve lisansüstü çalışmalarını ODTÜ Makina Mühendisliği bölümünde gerçekleştirdikten sonra, doktorasını ABD'de Drexel Üniversitesi'nde enerji alanında tamamladı.

2007 yılında ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışan Yozgatlıgil, 2014'te doçent, 2019'da ise profesör unvanını aldı. ODTÜ MEMS Araştırma Merkezi, İzmir Biyotıp ve Gen Enstitüsü ile TÜBİTAK UZAY'da yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Yozgatlıgil, Nisan 2020'den beri TÜBİTAK başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;

Ahmet Yozgatlıgil

Çetin Ali Dönmez

Oruç Baba İnan

Zekeriua Çoştu