Hüseyin Kürşat Kırbıyık kimdir? Yeni Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 16:43

Güncelleme: 22.06.2023 - 16:43

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Hüseyin Kürşat Kırbıyık kimdir? Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık kaç yaşında, nereli? İşte, Hüseyin Kürşat Kırbıyık hakkında merak edilenler...

HÜSEYİN KÜRŞAT KIRBIYIK KİMDİR?

1978 yılında Konya’nın Beyşehir İlçesinde doğan Hüseyin Kürşat Kırbıyık, ilk, orta ve lise eğitimini Seydişehir'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1999 yılında mezun olan Kırbıyık, Rize'nin Güneysu ve Karaman'ın Kazım Karabekir ilçelerinde Kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu.Londra'da 6 ay eğitim alan Kırbıyık, sırasıyla Burdur Altınyayla, Kahramanmaraş Nurhak ilçelerinde Kaymakamlık, Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı ve Burdur Gölhisar Kaymakamlığı görevlerinden sonra 2013 yılında Mülkiye Müfettişliğine atandı.

Hüseyin Kürşat KIRBIYIK 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Strateji Geliştirme Başkanı olarak atandı. 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürü olarak atandı. Son olarak 12 Mayıs 2022 tarih ve 31833 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Edirne Valisi olarak atanmıştır.

HÜSEYİN KÜRŞAT KIRBIYIK ÖZEL HAYATI

Hüseyin Kürşat Kırbıyık, evli ve iki çocuk babasıdır.

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;

Huzeyfe Yılmaz

Hüseyin Kürşat Kırbıyık

Şuayıp Birinci

Tolga Tolunay