AİHM 'Osman Kavala' kararını bugün açıklayacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, 2017’den bu yana cezaevinde bulunan Osman Kavala’nın ikinci başvurusuna ilişkin kararını bugün (25 Ağustos Salı) açıklayacak.

AİHM’in "Kavala v. Türkiye (no. 2)" davasında vereceği karar, Kavala’nın 2019 tarihli AİHM kararından sonraki tutukluluğu ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla sonuçlanan yargılama sürecine ilişkin ihlal başvurusunu kapsıyor.

Kavala, başvurusunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin özgürlük ve güvenlik, adil yargılanma, kanunsuz ceza olmaz, ifade özgürlüğü, toplantı ve örgütlenme özgürlüğü ile insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasağına ilişkin maddelerinin ihlal edildiğini ileri sürdü. Başvuruda ayrıca, AİHS’nin hak ve özgürlüklere getirilen kısıtlamaların öngörülen amaçlar dışında kullanılmasını yasaklayan 18’inci maddesinin de ihlal edildiği belirtildi.

AİHM, 2019 yılında Kavala’nın tutukluluğunun hukuka aykırı olduğuna ve serbest bırakılması gerektiğine hükmetmiş, ancak Kavala tahliye edilmemişti.

2022 yılında ise Büyük Daire, Türkiye’nin söz konusu karara uyma yükümlülüğünü yerine getirmediğine karar vermişti.

TÜRKİYE'DEKİ CEZASI 2023'TE ONANMIŞTI

Türkiye’de devam eden yargılama sonucunda Kavala, 25 Nisan 2022’de Gezi Parkı eylemleriyle bağlantılı olarak “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, karar Yargıtay tarafından 2023’te onanarak kesinleşmişti.

Büyük Daire, Kavala’nın ikinci başvurusuna ilişkin duruşmayı 25 Mart'ta Strazburg’da gerçekleştirmişti.

Karar, bugün saat 11.00’da Strazburg’daki İnsan Hakları Binası’nda kamuya açık oturumda açıklanacak.