Aile Bakanı Mahinur Göktaş, nafakaya göz dikti: Mağdur erkeklerin de yanındayız, süresiz nafaka kabul edilebilir değil

Yayınlanma: 26.07.2023 - 18:01

Güncelleme: 26.07.2023 - 18:03

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bu sabah 75. Yıl Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Göktaş, 6284 sayılı Kanun’un değiştirilmesinin söz konusu olmadığını belirterek mağdur olanlara destek verdiklerini ifade etti.

“SÜRESİZ NAFAKA ADİL BİR DURUM DEĞİL”

Bakan Göktaş, özellikle gerici çevrelerin hedefinde olan nafaka hakkıyla ilgili ise dikkat çeken sözler sarf etti. Süresiz nafakanın adil olmadığını savunan Göktaş, şu değerlendirmede bulundu:

“6284 bizim önemli bir kanunumuz. Diğer yandan karardan kaynaklı bazı mağduriyetler doğuyorsa bunları ele almak lazım. Ben süresiz nafaka konusunu da önemsiyorum. Bazı insanlar 1990’lı yıllarda evlenmiş. Süresiz nafaka ödemek gibi uygulama kabul edilebilir olamaz. Dolayısıyla bunu da ele almak ve buna da dikkat etmek lazım. Eğer bir mağduriyet oluşuyorsa üstesinden gelmek lazım. Diğer bakanlıklarımızla da bu konunun üzerinde çalışmayı hedefliyoruz.

Süresiz nafaka gibi bir durum adil bir durum değil. Bu durumun gerçekten önemli bir şekilde ele almaması lazım. Süresiz bir nafaka sizin için adil mi? Açıkça sormak istiyorum. Tabii ki mesela uygulamadan kaynaklandı. O yüzden Adalet Bakanımız ile görüştüğümüzde bu nafaka konusunu, 6284 konusunu ve bizim bakanlığımızı ilgilendiren boyutlarını ele aldık. Bunun Adalet Akademisinde ders olarak verilmesini düşünüyorum. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Hakimler ve savcıların bu konuyu özel ders olarak Adalet Akademisinde ele alabilirler.”

“MAALESEF KADINLARIMIZ DA 6284 SAYILI KANUNU UYGULAMAMIZI İSTEMİYORLAR”

“Hakikaten şiddet olaylarına yönelik de şiddet eğilimli insanlara yönelik bir rehabilitasyon gerekiyor” diyen Göktaş, şiddet mağduru kadınların 6284’ün uygulanmasını zaman zaman istemediklerini söyledi:

“Çünkü bunu bir caydırıcı unsur olarak kullanmak gerekiyor. Şiddet eğilimli insanlar bir eğitim ya da bir rehabilitasyondan geçmesi gerektiğinin farkında değil. Çünkü kendisi durumun farkında değil ve maalesef zaman zaman kadınlarımız da 6284 sayılı Kanunu uygulamamızı istemiyorlar. Biz bunu alanda görüyoruz. 'Biz eşimizin yanına dönmek istiyoruz' diyorlar. Böyle bir durumda var. Ekonomi kaynaklı değil. Çünkü kadın konukevimizde ekonomik kaygı yok. Kadın konukevimize gelen bir insanın ekonomik kaygısı olamaz. Onun can güvenliği, ekonomik kaygının üstesinden gelir. Bizim için de önemli olan onun can güvenliğidir. O yüzden o alanda çok hassas davranmak gerekiyor.”

“MAĞDUR ERKEĞİN DE YANINDAYIZ”

Bakan Göktaş'ın açıklamasının devamı şu şekilde:

"Mağdur olan erkeklerimiz varsa onun da yanındayız. Bunları da dinlememiz lazım. Sonuçta biz Aile Bakanlığıyız. Kadına, erkeğe, gencine, yaşlısına, engellisine her kitleye hitap eden bir bakanlığız. Burada bir mağduriyet söz konusuysa onu da dinlememiz lazım. O yüzden o boyutunu asla es geçmememiz gerekiyor. Çok çok kıymetli.

“PEK ÇOK AVRUPA ÜLKESİNİN ÖNÜNDEYİZ”

Bu meselede biz devlet olarak uygulamada ben şunu fark ettim. Pek çok Avrupa ülkesinin önündeyiz. Bunu söylemekten asla utanmıyorum. Ben bu uygulamaların nasıl yapıldığını yurt dışında gördüm. Türkiye'de bu konuda yapılanlar gerçekten devrim niteliği taşıyor."