Aile Bakanlığı şikayetçi oldu, Gülben Ergen'e soruşturma başlatıldı: CHP'li Asu Kaya: 'Çocukları korumamak mı suç, yoksa ‘koruyamadınız’ demek mi?'

Sanatçı Gülben Ergen, Fatma Nur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler’in ölümüyle ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

KAYA, AİLE BAKANINA SESLENDİ: "ASIL GÖREVİNİZ KADINLARI VE ÇOCUKLARI KORUMAKTIR!"

Duruma tepki gösteren CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, "Sayın Bakan, asıl göreviniz kadınları ve çocukları korumaktır, sesini yükselten sanatçıları şikayet etmek değil. Vicdanı sızlayanların değil, bu vahşete zemin hazırlayanların kapısına polis gönderin” ifadelerini kullandı.

“Çocukları korumamak mı suç, yoksa ‘koruyamadınız’ demek mi?" diye soran Kaya, Fatmanur Çelik ve Hifa İkra Şengüler için adalet talebini sürdüreceklerini belirtti.

AİLE BAKANLIĞI'NDAN GÜLBEN ERGEN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Çocuk yaştayken Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından istismar edildiği ve daha sonra faille evlendirildiği belirtilen Fatma Nur Çelik ile Şengüler tarafından yıllarca istismar edildiği öne sürülen minik kızı Hifa İkra Şengüler’in cansız bedenleri, 3 Mart'ta İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde bulunmuştu.

Olaya tepki gösterenler arasında sanatçı Gülben Ergen de bulunuyordu. Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kendisi hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu dilekçesini de paylaştı.

Ergen, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şikayeti üzerine evimize polis geldi. Fatmanur ve minik kızı için ifade vermekten onur duyacağım" ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen'in, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yarın ifade vereceği öğrenildi.