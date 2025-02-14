Aile Bakanlığı'nın 'Seviyorsan git evlen bence' paylaşımına DEM Parti ve TİP'ten tepki

Yayınlanma: 14.02.2025 - 18:19

Güncelleme: 14.02.2025 - 18:19

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle yaptığı “"Seviyorsan git evlen bence..." paylaşımı tepki çekti. DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, “Bu paylaşımın alt metni; 'sevgi', 'aşk' adı altında işlenen kadın cinayetlerini meşrulaştırmaktır. Erkek egemen zihniyetle yapılmış bu paylaşım kadınların yaşam güvenliğine nasıl samimiyetsiz yaklaşıldığının göstergesidir" dedi. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgıl ise “Şu ortamda bile gençlerin geleceğini değil, kuracakları ilişki biçimini dert edinerek şakalar, komiklikler yapabilen bir bakanlık var” ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi X hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü'nde "Seviyorsan git evlen bence..." paylaşımı yapıldı. Bakanlık, bu paylaşımının altında 'Aile Yılı' etiketini kullanarak bakanlığın "Evlilik Kredisi" uygulamasını hatırlattı. Yurttaşlar, Bakanlığın paylaşımına "yoksulluk" ve "geçim derdi" içerikli mesajlarla tepki gösterdi.

''BU NASIL BİR CİDDİYETSİZLİKTİR''

Bakanlığın paylaşımına sosyal medya hesabından tepki gösteren DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Bu nasıl bir ciddiyetsizliktir. Her gün kadınlar erkek-devlet şiddeti ile karşı karşıyayken, kadınların kazanımlarına saldıran zihniyetiniz budur! Bu paylaşımın alt metni; 'sevgi', 'aşk' adı altında işlenen kadın cinayetlerini meşrulaştırmaktır. Bu cinayetleri işleyen failleri korumaktır. Erkek egemen zihniyetle yapılmış bu paylaşım kadınların yaşam güvenliğine nasıl samimiyetsiz yaklaşıldığının göstergesidir. Kadınların yaşam güvenliğinden sorumlu olan bakanlığı ciddiyete davet ediyor, 6284 derhal uygulansın diyoruz."

"Şu ortamda bile gençlerin geleceğini değil, kuracakları ilişki biçimini dert edinerek komiklikler yapabilen bir bakanlık var"

SERRA KADIGİL: ''BEBEK BEZİ TANEYLE SATILIYOR''

TİP Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de Bakanlığın paylaşımına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şöyle tepki gösterdi:

"Memlekette bebek bezi taneyle satılıyor. İntihar etmeye çalışan baba '1 yıllık bebek maması' vaadiyle ikna ediliyor. 'Aile Bakanlığı'nın evlerine 18 kez gidip gidip hiçbir şey yapmadan döndüğü 5 çocuk yokluktan yanarak can veriyor. İş yok. Bir iş bulup gece gündüz çalışsan da cepte para yok. Asgari ücretten ucuza kira yok. Kreş yok. Doğru düzgün eğitim veren okul, o okullardaki çocukların bir öğün olsun karnını doyuracak bir devlet yok. Her gün en az bir kadın kendi evinde, kendi 'ailesi' tarafından katledilirken kılını kıpırdatan yok. Ama şu ortamda bile gençlerin geleceğini değil, kuracakları ilişki biçimini dert edinerek şakalar, komiklikler yapabilen bir bakanlık var."