Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu’na kadın örgütleri ve muhalefet ses yükseltti

Yayınlanma: 27.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.12.2024 - 04:00

Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde, Nüfus Politikaları Kurulu ile Aile Enstitüsü’nün kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnameleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre merkezi Ankara’da olacak kurul ve enstitü ile nüfus politikalarının eşgüdümlü bir şekilde yönetilmesi ve aile yapısının korunmasına yönelik çalışmaların kapsamlı bir şekilde ele alınması hedefleniyor.

Aile Enstitüsü, Genel Müdürlük, Yönetim kurulu ve danışma kurulundan oluşacak. Danışma Kurulu, aile ve sosyal hizmetler bakanı tarafından görevlendirilecek bakan yardımcısının başkanlığında, bakanlıktan iki üye ve çeşitli kamu kurumlarından (Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı) birer üye ile toplamda 15 kişiden oluşacak.

Kurul ve enstitü kararına büyük tepki yükseldi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, “Ailenin korunması devletin anayasal görevleri arasındadır. Bu görevi enstitü kurarak yerine getirmek doğru değildir. Atatürk’ün hukuk devrimi ile sağladığı haklar ile sağlanan kadın erkek eşitliğini daha güçlü savunmamız ve geliştirmemiz gerekir.

Kadın Bakanlığı kaldırılarak Aile Başkanlığı’na dönüştürüldü. Şimdi de Aile Enstitüleri ile kadınların eş, anne rolünün desteklenmesi ile bireysel olarak güçlenmesi engellenmek istenmektedir” dedi. Yüksel, “Yapılması gereken yaşamın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini, haklardan tam olarak yararlanmayı sağlamak gerekir. Kadınların Aile Enstitülerine değil, İstanbul Sözleşmesi’ne ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

‘KADINI İKİNCİLEŞTİRMEK’

29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan ise “Ailede kadını ikincileştiren anlayışı ifade ediyorlar. Bu çalışmanın olumlu sonuç vermesi ihtimalini görmüyoruz. Kadını ve erkeği dahi geçindirmekten aciz asgari ücret belirlenmişken çocuk sayısını çoğaltma teşvikinin ne anlama geldiğini kavramak mümkün değil. Aileyi güçlendirecek en önemli şey ekonominin düzeltilmesi, eşitliğin sağlanması, kadının yaşam hakkının güvence altına alınması” değerlendirmesinde bulundu.

‘DAHA ÇOK KADINI EVE HAPSETMEYE ÇALIŞIYORLAR’



Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu konuya ilişkin, “Önce eşitlik, önce kadın, sonra aile diyebilsek keşke. Ailede kadını görünmez kılan, katledilmesine olanak taşıyan düşünceyi yok etmeden yol alınamaz” paylaşımında bulundu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da “Yeni yıla neredeyse 400 kadın cinayeti ile gireceğiz, cumhurbaşkanı Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu kurmakla meşgul. Tek bir kirayı bile karşılamayan ücret açıklayıp “Çocuk yapın” diyorlar. Kadınlar her sene ailelerin içinde öldürülüyor, daha çok kadını aileye hapsetmeye çalışıyorlar. Aileye ve sermayeye köle olmayacağız. Kadın düşmanlarına karşı biz varız” ifadeleri kullanıldı.