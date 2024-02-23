Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, imzaları 2019 yılında atmıştı: İhaleyi 4 yıl gizlediler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaptığı araç kiralama ihalesinin sonuç ilanını dün kamuoyuna duyurdu. Sonuç ilanlarının arasında 20 Aralık 2019 tarihinde yapılan araç kiralama ihalesinin de olması dikkat çekti. AKP’li isim ile yapılan ihalenin sonuç ilanı ise soru işaretleriyle doluydu.

Rıfat Kırcı
Yayınlanma: 23.02.2024 - 03:00
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, imzaları 2019 yılında atmıştı: İhaleyi 4 yıl gizlediler
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Buna göre “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları” idaresinde “araç kiralama” başlığı ile üç farklı ihalenin sonuç ilanına yer verildi. İhalelerin tamamı yedi aracın şoförlü ve yakıtsız şekilde kiralanmasını kapsadı. İhalelerin ikisinde araçların 3 Ocak 2020 ile 3 Ocak 2021 arasında kiralanacağı belirtildi. İhalelerden birinde kira bedeli 54 bin lira olarak belirlenirken diğerinde 77 bin lira bedel biçildi.

Aynı tarihlerde imzalanan diğer ihalede ise 6 Ocak 2020 ile 6 Ocak 2021 yılları arasında kiralama hizmetinin alınacağı ifade edildi. Bu ihalenin bedeli ise 215 bin lira olarak belirlendi. 

İhalelerin tamamını Iğdır merkezli Yusufoğulları Elektrik Maden İnşaat Akaryakıt Gıda Tekstil Temizlik ve Yemek Hizmetleri Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi kazandı. Şirketin sahibi Mahmut Yusufoğlu’nun 2019 yerel seçimlerinde AKP Iğdır Belediye Başkan aday adayı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Yusufoğlu, AKP il genel meclis üyeliği görevlerinde de bulundu. Yusufoğlu kamu kuruluşlarıyla 42 milyon 637 bin lira bedelinde 68 ihaleye imza attı.



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