Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş açıkladı: İşte faizsiz evlilik kredisinde son durum!

Yayınlanma: 17.01.2024 - 12:26

Güncelleme: 17.01.2024 - 12:32

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

“Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık” diyen Göktaş, fonun usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıklarının sürdüğünü aktardı.

Programa ilişkin bilgi veren Göktaş, “Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Bu fonla Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Gençlerimizi evlilik süreçlerinde destekleyecek, onları sosyal risklerden korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız” açıklamalarında bulundu.

DEPREM BÖLGESİNDE BAŞLAYACAK

Kendi işini kurmak isteyen gençlerin girişimlerine ve projelerine destek olacaklarını ifade eden Göktaş, “Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye’de yaygınlaştıracağız” dedi.