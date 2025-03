Ailesi ve dostları, Can Atalay’ın doğum gününü kutladı

Yayınlanma: 24.03.2025 - 10:30

Güncelleme: 24.03.2025 - 10:31

Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın ailesi ve dostları Maçka Parkı’nda bir araya gelerek “Gençlerin önümüze düştüğü ve karanlığı elleriyle yırtmaya çalıştığı, yine yan yana durmayı başardığımız bu günlerde hepimiz omzunu yanımızda hissediyoruz” diye seslendi.

Gezi Direnişi davasına yönelik yargılamada 18 yıl hapis cezası alan Avukat Can Atalay, altı hak savunucusuyla birlikte 25 Nisan 2022’de tutuklanmıştı.

Can Atalay 14 Mayıs 2023’teki genel seçimlerde Hatay halkının oylarıyla milletvekili seçildi.

Anayasa Mahkemesi’nin, Atalay’ın “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının”, daha sonra “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının” da ihlâl edildiğine, son olarak da “ Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin “yok hükmünde” olduğunu hükmeden, bu nedenle Atalay’ın tahliyesini gerektiren üç karar da uygulanmadı, tahliye edilmedi.

Maçka Parkı’nda buluşan dostları Atalay’a, Silivri’ye şu mesajı gönderdi:

“Yine buradayız.

Her seferinde senden ayrı bir doğum günü olsun diliyoruz. Gençlerin önümüze düştüğü ve karanlığı elleriyle yırtmaya çalıştığı, yine yan yana durmayı başardığımız bu günlerde hepimiz omzunu yanımızda hissediyoruz. Gür sesin kulaklarımızda.

Özlem, zamanla doğru orantılı artıyor, yokluğuna bir an olsun alışmadık.

İçin rahat olsun, sözlerin, fikirlerin, duruşun bizimle birlikte burada ve öyle olmaya devam edecek. Her birimiz bir Can yongasıyız artık. Varlığın bizim için bir ışık. Sen bizim her koşulda vekilimiz, yoldaşımız, dostumuzsun.

Biz neredeysek oradasın, sen neredeysen kalbimiz de orada.

İyi ki doğdun, iyi ki varsın, Can’ımızsın!”

Can’ın Ailesi ve Dostları