Can Atalay'dan 'Edip Akbayram' mesajı: 'Hakları için direnen işçilere türkülerle ses oldu'

Yayınlanma: 04.03.2025 - 10:14

Güncelleme: 04.03.2025 - 10:24

Gezi Parkı davasından hapis yatan ve Anayasa Mahkemesinin (AYM) aksi yöndeki kararına rağmen vekilliği düşürülen Türkiye İşçi Partili Avukat Can Atalay, 75 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram'ı andı.

Akbayram için bir yazı kaleme alan Atalay, "Türkülerinle hep yanı başımızda olacaksın…" dedi.

"GÜLE GÜLE EDİP AKBAYRAM"

Atalay'ın, Edip Akbayram için yazığı mektup şu şekilde:

2000’lerin henüz başı, vakitlerden İzmit SEKA Direnişi…

SEKA işçileri özelleştirmeye karşı direnmekte, işyerlerini terk etmemekteler. Grev ya da direniş şarkısız, türküsüz olur mu? Şenlik yapılacaktır. “Kimi davet edelim?” sorusuna işçiler büyük çoğunlukla “Edip Akbayram” der.

Anısı bol olsun Haluk Ağabeyoğlu abimiz ısrarı ile, enerjisi ile meşhurdur. Edip Akbayram’a ulaşır, durumu anlatır. Edip Akbayram “ne yazık ki hastayım, çok ağrılarım var, gelecek durumda değilim” der.

Israrcı abimiz vazgeçmez. SEKA Dayanışması’na otobüsle toplu gidilecektir. Edip Akbayram’a “özel araç”, “özel ambulansla evinizden alıp geri bırakma” dahil her aracı önerir. Yaşadığı ağır -sanırım- böbrek ağrısı nedeniyle nice konuşmadan, ısrardan sonra da yanıtı yine “çok ağrım var, gelemem” olur.

Sonuçta otobüsler Edip Akbayram’sız yola çıkar…

Ve SEKA’ya vardıklarında durum şöyledir: Edip Akbayram SEKA’ya çok önceden varmış, işçilerle çoktan hemhal olmuştur bile… İşçilerle dayanışmasını eksik etmemek için ağrı kesicilere ağrı kesiciler ekleyerek yola çıkmış, direniş alanında yerini almıştır. Hakları için direnen işçilere türkülerle ses olur, umutlarını dillendirir:

“Çocuklar inanın inanın çocuklar

Güzel günler göreceğiz Güneşli Günler

Motorları Maviliklere süreceğiz

Güzel günler göreceğiz Güneşli Günler”

Onu uğurlarken “Güneşli Günler”e olan umudumuzu, heyecanımızı türküleriyle dillendiren, güçlendiren Edip Akbayram’a saygımızı ve sevgimizi yolluyoruz.

Türküleriyle bizde hep yaşayacak, türküleriyle her zor anımızda, her çoşkumuzda yanı başımızda olacak, bize güç ve moral verecek.

Ailesinin, dostlarının, sevenlerinin başı sağolsun. Sabır dilerim.

Ş. Can Atalay

Seçilmiş Hayat Milletvekili

Marmara (Silivri) Cezaevi, A47

4 Mart 2025