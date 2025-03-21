Can Atalay'dan İsmail Saymaz'a destek mesajı: 'Nafile bir çabadır'

Yayınlanma: 21.03.2025 - 15:11

Güncelleme: 21.03.2025 - 15:11

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "Gezi Parkı" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Saymaz'a destek mesajı yayımladı.

Atalay'ın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"İsmail Saymaz gazetecidir, iyi gazetecidir, gazetecilik etiği güçlü bir gazetecidir. İsmail Saymaz her zaman hakikatin yanında duran, her zaman kamuoyunu bilgilendirirken titizlenen ve titizliği yıllar boyu kanıtlanmış bir gazetecidir. Bu topraklarda yaşanan en barışçı, en kitlesel halk protestosu olan Gezi, susturma ve korkutma aracı olarak kullanılmak isteniyor. Gezi Davası’nda kimse hakkında cebir ve şiddete ilişkin delil bulunmadığı gibi bu yönde bir iddia, hatta bir soru dahi yöneltilmemiştir. Durum böyleyken bugün aydınların, gazetecilerin, sanatçıların, ülkemizin haktan, hukuktan yana olan yurttaşlarının üzerinde bir sopa gibi sallanmaktadır. Nafile bir çabadır… Yurttaşlarımız İsmail Saymaz’ın bütün gayretinin, bütün çabasının gazetecilik mesleğini gerçeklere bağlı kalarak yapmak olduğunun kefilidir. Ne İsmail Saymaz olmadık ithamlarla karalanabilir ne de Gezi bir suç olayına dönüştürülebilir. İsmail Saymaz, 'bana güvenenlerin başını hiç öne eğdirmedim' mesajını yolladı. Bu süreçten de alnı ak, başı dik çıkacağına inancımız tamdır. İsmail Saymaz’ın özgürlüğüne kavuşacağına, gazetecilik mesleğini önceden olduğu gibi halkı aydınlatmak için daha da etkin biçimde sürdüreceğine inanıyoruz."