Ak Gençlik Çerçioğlu'nu 'bağrına' bastı

CHP’den AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, katılım kararının ardından gelen tepkiler üzerine belediye binası önünde açıklama yaptı. Çerçioğlu, “Alnım ak, başım dik” sözleriyle meydandaki kalabalığa seslendi.

Konuşması sırasında kalabalıktan “Aydın’ın efesi, topuklu efe”, “Dik dur eğilme, Aydın halkı seninle” ve “Ak Gençlik seninle gurur duyuyor” sloganları yükseldi.

"BEN BİR YEREL SİYASETÇİYİM"

Çerçioğlu, “Bu zamana kadar Aydın’a nasıl hizmet ettiysem bundan sonra daha fazla hizmet edeceğim. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Ben bir yerel siyasetçiyim. Ankara’daki siyaseti sayın milletvekillerimiz yapar. Belediye başkanı olarak herhangi bir rozetim yoktu, herkese adil ve eşit davrandım. Bundan sonra da adil ve eşit davranacağım” ifadelerini kullandı.

Aydın’ı karış karış gezdiğini vurgulayan Çerçioğlu, “Yerin altında nerde hangi boru geçer en iyi ben bilirim. Bundan sonra yapacağımız hizmetleri de çok değerli milletvekillerimizin ve sizlerin desteğiyle en iyi şekilde yapacağımıza inancım tam” dedi.

Çerçioğlu açıklama yaparken yanında yer alan isim ise dikkat çekti. AKP'nin 31 Mart'ta adayı olan Mustafa Savaş Çerçioğlu'na seçimlerde kaybetmişti. Ancak açıklamada yanında yer aldı. Çerçioğlu ile Savaş arasında omuz atma polemiği de çıkmıştı.

2019 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni öncesinde AKP'li Mustafa Savaş'ın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu iterek araya girme görüntüleri sosyal medyada tartışmaya yol açmıştı.