Akarca'nın Türkiye Başsavcılığı önerisine itiraz... Hukukçu Erkan: Yargıtay tek makam değil

Yayınlanma: 02.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.09.2023 - 03:00

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın, adli yıl öncesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yerine “Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı” sistemine geçilmesi önerisine tepkiler devam ediyor. Akarca, adli yıl açılışında da görüşünü yineledi. Öneriye hukukçu Doğan Erkan’dan itiraz geldi.

(Doğan Erkan)

“Bu öneri, mevcut anayasal yüksek yargı düzenlemelerinin değişmesini gerektirir” diyen Erkan şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de kökü Osmanlı’ya dayanan yargı ayrılığı rejiminin değişmesini gerektirir. Zira idarenin yargı yoluyla denetimi, yargı birliği ilkesinin geçerli olduğu sistemlerde ‘adli mahkemeler’, yargı ayrılığı ilkesinin geçerli olduğu sistemlerde ise bağımsız ‘idari mahkemeler’ eliyle yapılmaktadır. Dolayısıyla Türkiye yargı rejiminde, adli yargı ve Yargıtay paradigmasının tamamen dışında bir paradigma olarak idari yargı ve Danıştay paradigması var. Hesap yargısıyla görevli Sayıştay’ın da kendi bünyesinde savcılığı var. Yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye’de yargısal savcılığı temsil eden tek makam değil.”

‘TEK BAŞINA TEMSİL EDER’

Yargı ayrılığı düzeni içinde seçim yargısı ve uyuşmazlık yargısının da ayrı yüksek mahkeme kategorileri olduğuna işaret eden Erkan, şunları kaydetti:

“Yargı birliği sisteminde, bir ülkede sadece bir tane yüksek mahkeme vardır ve bu mahkeme anayasa yargısını da idari yargıyı da adli yargıyı da tek başına temsil eder. Bunlar Anglo-Sakson hukuku içinde olan ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya gibi ülkeler. Türk hukuku ve yargı rejiminin içinde bulunduğu Kara Avrupası ise adli yargı-idari yargı ayrılığı temelindedir.”