Yargıtay üyelerinden Anıtkabir'e ziyaret

Yayınlanma: 01.09.2023 - 11:18

Güncelleme: 01.09.2023 - 11:18

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Yargıtay üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti.

Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine gelen heyet, Akarca’nın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Akarca, Misak-ı Milli Kulesi’ndeki Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

YENİ ADLİ YIL MESAJI

Yargıtay Başkanı Akarca, deftere şunları yazdı:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk, 2023-2024 Adli Yılı’nın açılışı vesilesiyle çok kıymetli meslektaşlarımla birlikte huzurundayız. Kurucusu olduğunuz ve gelecek nesillere emanet ettiğiniz Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını büyük bir coşku ve kıvançla kutlarken, fikirlerimizin ve ideallerimizin önemini tüm ulusça bir kez daha idrak ediyoruz.

Yargı görevinin toplum ve devlet hayatı bakımından taşıdığı önemin bilinciyle en yüksek adalet standartlarını gerçekleştirmek için sürekli bir yenilenme ve reform çabası içerisindeyiz. İnkılaplarınızın rehberliğinde ikinci yüzyılına giren Türkiye Cumhuriyeti’nin daha çok güçlenmesi ve refaha kavuşması amacıyla yüce Türk milletine hizmet etmenin ayrıcalığını ve gururunu yaşıyoruz. Yeni adli yılın milletimize ve tüm yargı camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Ruhunuz şad olsun.”