Akar’ın din ve eğitim çelişkisi

Yayınlanma: 13.09.2024 - 16:05

Güncelleme: 13.09.2024 - 16:55

Çocuklara Allah korkusunun öğretilmesinin gerekli olduğunu söyleyen AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’a tepki gösteren Emekli Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok, “Sen hakkı, hukuku bilmeyen kanunlara aykırı iş yapan biri olarak kalkıp bizim halkımıza ‘Çocuklarınıza Allah korkusu öğretin’ diyebilecek son kişi bile değilsin” sözleriyle yüklendi. CHP Ordu milletvekili Mustafa Adıgüzel ise Akar’a “Birçok çocuk Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmek için emek verirken, sen örnek olman gereken yerde yasalara aykırı bir şekilde, hak yiyerek kendi kızını adaletsizce oraya koyuyorsun. Bu nasıl bir Allah korkusu?” tepkisini gösterdi.

Eski Genelkurmay Başkanı ve Eski Milli Savunma Bakanı AKP’li Hulusi Akar, katıldığı bir programda “Eğitimin amacı bilgi edinmek değildir. Eğitimin amacı bir Allah korkusu iki kuldan utanmak. Eğer biz 4-12 yaş arasındaki insanlara, çocuklarımıza Allah korkusunu verirsek, Allah'tan korkmayı, kuldan utanmayı verirsek, vatan sevgisini verirsek, millet sevgilisini verirsek, bayrak sevgisini verirsek, başkaları için iyilik yapmayı öğretirsek ve diğer milli ve manevi değerlerimizi onlara yüklediğimiz takdirde onun üzerine bu çocuk nereye giderse gitsin, dünyanın her yerine gitsin bu çocuktan korkmayın” ifadelerini kullandı. Akar'ın sözleri başta eğitim dünyası olmak üzere toplumun birçok kesiminde tepkiyle karşılandı.

''DENKLİĞİ OLMADIĞI HALDE KAYDETTİRDİ''

Akar’ın ifadelerine bir tepki de emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok'tan geldi. Gazetemize konuşan Üçok, “Kendisi bu ülkenin laik demokratik bir cumhuriyet olduğunu unutup, İslam cumhuriyeti olduğunu düşünerek bu açıklamayı yapmış. Ayrıca söylediklerini kendi de yapmadı. Amerika’da Biyoloji Fakültesi’nde okuyan kızını denkliği olmadığı halde Türkiye’nin en iyi eğitim kurumlarından biri olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne hakka, hukuka, adalete, vicdana ve ahlaka aykırı bir şekilde yatay geçişle kaydettirdi. Şu anda Sayın Akar’ın kızı profesör olarak görevine devam ediyor. Sen hakkı, hukuku bilmeyen, kanunlara aykırı iş yapan biri olarak kalkıp bizim halkımıza ‘Çocuklarınıza Allah korkusu öğretin’ diyebilecek son kişi bile değilsin” sözleriyle yüklendi.

''BU NASIL ALLAH KORKUSU?''

Akar’a tepki gösteren bir başka isim ise CHP Ordu milletvekili Mustafa Adıgüzel oldu. Gazetemize açıklamalarda bulunan Adıgüzel, Akar'a bilimsel bir şey anlatmanın bir anlamı olmadığını söyledi. Adıgüzel, “Bilimsel olarak ona bir şey aktarmanın mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bilime inansa yurt dışında biyoloji eğitimi almış birisini tutup, Türkiye'de tıp fakültesi bölümüne sokmaya çalışmazdı. ‘Allah korkusu’ diyor. Allah’ın isimlerinden birisi de adalet. Birçok çocuk Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmek için emek verirken, sen örnek olman gereken yerde yasalara aykırı bir şekilde, hak yiyerek kendi kızını adaletsizce oraya koyuyorsun. Bu nasıl bir Allah korkusu?” tepkisini gösterdi,

‘'KENDİ ÇOCUĞU İLE KÖTÜ ÖRNEK OLMUŞ'’

Adıgüzel konuşmasına şöyle devam etti: “Hulusi Akar'a bilimsel olarak değil dini açıdan anlatayım. Onun baktığı pencereden de önü tıkalı onu anlatmaya çalışıyorum. Kur'an'da Nisa Suresinin 58.ayetinde hem liyakattan hem adaletten bahsediliyor. (“Muhakkak ki Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğini zaman, adaletle hükmetmenizi emretmektedir. Allah size en güzel bir şekilde öğüt vermektedir! Şunu kesin olarak bilin ki Allah, her şeyi işitmektedir ve görmektedir”) Kendi çocuğu ile kötü örnek olmuş, makam, mevkisini hak yemek, adaletsizlik yapmak üzerine kullanmış birisinin Allah'tan korkmak ve kuldan utanmakla ilgili söyleyecek bir sözünün olmaması lazım.”