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Akbelen direnişçisi Esra Işık'a 2 yıl 1 ay hapis cezası

Akbelen direnişçisi Esra Işık'a 2 yıl 1 ay hapis cezası

6.07.2026 17:13:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
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Akbelen direnişçisi Esra Işık'a 2 yıl 1 ay hapis cezası

Akbelen Ormanı'ndaki acele kamulaştırma keşfi sırasında yaşanan protestolar nedeniyle yargılanan direnişçi Esra Işık hakkında karar çıktı. Mahkeme, Işık'a "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis, hakaret suçundan ise para cezası verirken hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
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Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki 679 parselin acele kamulaştırılmasına ilişkin bilirkişi keşfini protestolar nedeniyle hakkında dava açılan  İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık’ın karar duruşması Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Işık ve avukatlarının yanı sıra çevre örgütleri ve köylüler katıldı.

“Görevi yaptırmamak için direnme” ile suçlanarak 42 gün cezaevinde kalan Işık, Danıştay 6. Ceza Dairesi’nin acele kamulaştırma kararlarının yürütmesini durdurması sonrası 11 Mayıs’ta yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Işık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı daha sonra kaldırılmıştı.

2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI

Karar duruşmasında hakim, hakaret suçundan para cezası ile direnme suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması karar verildi. Işık’ın istinafa gideceği bildirildi.

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