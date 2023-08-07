Akbelen'de direnen köylüler TBMM Genel Kurulu’na katılacak!

Yayınlanma: 07.08.2023 - 16:32

Güncelleme: 07.08.2023 - 16:34

Muğla’nın Milas ilçesinde YK Enerji’nin madencilik faaliyetleri için Akbelen Ormanı’ndaki ağaç kesimine karşı çıkan İkizköylüler ve çevreciler, yarın TBMM Genel Kurulu’ndaki Akbelen gündemli olağanüstü toplantıya izleyici olarak katılacak. CHP, İYİ Parti, DEVA, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin çağrısı üzerine toplanacak Genel Kurul’da CHP’nin Akbelen Ormanı’ndaki ağaç kesimine ilişkin genel görüşme önergesi görüşülecek.

“KURTARACAĞIZ HEP BİRLİKTE”

TBMM’deki toplantıya katılmak üzere Muğla’dan yola çıkan köylüler ve çevreciler sosyal medyada video paylaştı.

İkizköylü Necla Işık, “Limak ormandan gidene kadar biz burayı terk etmiyoruz. İkizköylüler, Çamköylüler ve Karacahisarlılar olarak Meclis yoluna, Ankara yoluna düşüyoruz. Akbelen’i kurtaracağız hep birlikte” dedi.

YK Enerji, Akbelen Ormanı'ndaki ağaçları kesmeye başlamasının ardından İkizköylüler ve çevreciler eylem başlatmıştı. Bugün eylemlerinin 17. gününe giren çevreciler ve köylüleri muhalefet liderleri ve milletvekilleri ziyaret ederek destek vermişti. CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, Akbelen’le ilgili genel görüşme önergesinin görüşülmesi için TBMM Genel Kurulu’nun olağanüstü toplanmasını talep etmişti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da muhalefet partilerinin başvurusu üzerine Genel Kurul’u 8 Ağustos’ta olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

TBMM Genel Kurulu’nda yarın toplantı yeter sayısına ulaşılması durumunda gündeme ilişkin müzakereler yapılacak ve bu müzakerelerin sonunda genel görüşme açılıp açılmamasına işari oylama yoluyla karar verilecek. 151'den az olmamak şartıyla oylamaya katılanların salt çoğunluğunun sağlanması halinde, genel görüşme açılacak. Genel görüşmenin yapılacağı gün, özel gündem olarak Danışma Kurulu’nca tespit edilecek. İki günden az, 7 günden fazla olmamak kaydıyla genel görüşme için gün belirlenecek.