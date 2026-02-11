Akın Gürlek, Adalet Bakanı oldu: CHP'den ilk tepki!

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yılmaz Tunç Adalet Bakanlığı görevinden aldı ve yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atadı.
Başsavcılık döneminde tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’na yönelik hukuki süreçleri yürüten Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına CHP'den tepki geldi.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından şunları yazdı:
"Milli iradeye yargı eliyle darbe yapmaya kalkışıp dokunulmazlık zırhının arkasına saklanacaksınız ve kendinizi kurtaracağınızı sanacaksınız.
Yok öyle yağma!"
