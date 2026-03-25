Akın Gürlek duyurdu: 'e-Avukat' dönemi başlıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm sürecinin geliştirilmeye devam ettiğini belirterek, "e-Avukat" uygulamasının kullanıma açılacağını duyurdu.

Gürlek, yeni uygulamayla birlikte hükümlü ve tutukluların, yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duymadan avukatlarıyla görüntülü olarak görüşebileceğini bildirdi.

TOPLAMDA 30 DAKİKA İLE SINIRLI OLACAK

Uygulamaya göre, avukat görüşmeleri toplamda 30 dakika ile sınırlı olmak kaydıyla haftada en fazla iki kez gerçekleştirilebilecek.

Adalet Bakanı Gürlek, yargı hizmetlerinde erişilebilirliği artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.