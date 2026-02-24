Akın Gürlek’e soru sormak ‘suç’ konusu yapıldı: CHP’li Murat Emir’in 'fezleke' gerekçesi ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Murat Emir ve İstanbul Milletvekili Yunus Emre hakkında yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na iletildi.

Medyascope’tan Furkan Karabay’ın haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Adalet Bakanı Akın Gürlek “müşteki” olarak yer aldı.

Murat Emir’e, “Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlaması yöneltilen fezlekede, soruşturmanın Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 24 Haziran 2025’te başlatıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şenol Taşkale tarafından 29 Aralık 2025’te hazırlanan fezlekede, Murat Emir’in, Akın Gürlek hakkındaki lüks yat gezisi ve AKP döneminde İBB’nin kendisine lüks araç tahsis etmesine yönelik açıklamasına yer verildi.

AKIN GÜRLEK’E SORULAN SORULAR SUÇLAMA KONUSU

Emir’in, “Sen başsavcı mısın? Şimdiye kadarki başsavcılar bu araçlara bindi mi? Bu şekilde bot şovlara gidip deniz teknesi, milyar dolarlık, milyon dolarlık tekne baktı mı kendisini almak için?

Veya şimdiye kadarki başsavcılar niye havuzlu, Boğaz’a nazır villada oturma gereği duymadı da sana yapılıyor bu? Senin bilmediğimiz bir görevin mi var? 2024’te yat bakmaya gitmişsin sen. Başsavcılık görevi dolayısıyla Boğaz’a nazır villa, İl Özel İdaresinin villası Akın Gürlek’e tesis edilmiş” sözleri suçlama konusu yapıldı.

Emir’in, Gürlek hakkındaki lüks yat ve araç iddialarıyla ilgili sözlerinin “Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçunu oluşturduğunu iddia eden Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili, dokunulmazlığın kaldırılmasını talep etti.