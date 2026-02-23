Akın Gürlek'in yerine getirilen Başsavcı Fatih Dönmez, adliyedeki uğurlama töreninde konuştu

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yayınladığı kararnameyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Dönmez için Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde uğurlama töreni düzenlendi.

Törene Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, Başsavcıvekilleri, Cumhuriyet Savcıları, hakimler ve adliye personeli katıldı. Dönmez konuşmasının ardından çiçeklerle Anadolu Adliyesi'nden uğurlandı.

"BU ADLİYENİN BİR PARÇASI OLMAKTAN HER ZAMAN GURUR DUYDUM"

Tören'de bir konuşma yapan Dönmez, "Bugün sizlere veda etmek için huzurunuzda bulunuyorum. Görev sürem boyunca birlikte çalışmaktan onur ve gurur duyduğum siz değerli meslektaşlarıma ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu adliyede görev yapmak benim için yalnızca bir idari sorumluluk değil Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığım ve evim olarak hissettiğim yere vefa borcudur. Çalışma sürem boyunca tüm çalışma arkadaşlarımızla hukukun üstünlüğünü esas alarak tarafsızlık ve hakkaniyet ilkelerinden ödün vermeden vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma gayreti içinde olduk. Adliyemizdeki tüm hakim, Cumhuriyet Savcısı ve personelimizin daha iyi şartlarda çalışması için elimizden gelen gayreti kısa sürede gösterdik. Bu vesileyle bana desteklerini esirgemeyen tüm başsavcıvekili arkadaşlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu adliyenin bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum, şimdi yeni bir görev vesilesiyle aranızdan ayrılıyor olsam da gönül bağımız ve mesleki dayanışmamız devam edecek; kapımız ve gönlümüz her zaman sizlere açık olacaktır bundan emin olmanızı istiyorum. Görev sürem boyunca göstermiş olduğunuz destek anlayış ve samimiyet için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum" diye konuştu.