Akit 'düşmanlaştırdı': Kadın milli takımımızın başarısını görmediler

Kadınlara yönelik ayrımcı tutumuyla bilinen Akit Gazetesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Türkiye'yi gururlandıran başarısını görmezden geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2023 - 23:01
Akit 'düşmanlaştırdı': Kadın milli takımımızın başarısını görmediler
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Türkiye’nin gururu ‘Filenin Sultanları’, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. İtalya'yı yenerek adını finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı için peş peşe tebrik mesajları yayımlanırken, gerici Akit ise söz konusu başarıyı görmezden geldi.

Takımın başarılı sporcularından Ebrar Karakurt için daha önce ‘milli utancımız’ ifadesini kullanan Akit'in internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında maç sonuçlarının dahi yayınlanmadığı görüldü.


Player Alanı
A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Akit filenin sultanları

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