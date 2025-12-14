Akit TV'den AKP medyasına 'asgari ücret' tepkisi: 'Ben utanıyorum, bu kadar mı milletten kopuksunuz?'

AKP'ye yakın İhlas Medya Grubu bünyesindeki TGRT ve Türkiye gazetesinde yazar ve yorumculuk yapan Cem Küçük, 2026 yılında belirlenecek asgari ücret için "Enflasyonda hedefe doğru giderken asgari ücretin yüzde 20 artırılması daha mantıklı olur. Yüzde 30 ya da yüzde 50 gibi rakamlar gerçekçi değil. O zaman enflasyonda gerileme diye bir şey olmaz" demişti. Küçük'le birlikte iktidara yakın medyada birçok isim de benzer yorumlarda bulunmuştu.

Asgari ücret tartışmalarına ilişkin AKP'yi destekleyen medya organları içinde gerici, provokatif ve hedef gösteren haberciliğiyle öne çıkan Akit TV'de ise sürpriz bir çıkış geldi. Kanalda yayınlanan "Gün Başlıyor" programını sunan Murat Şahin, konuşulan asgari ücret zam oranına "Biz ne zamandır asgari ücretliyi, işçiyi, emekçiyi ve emekliyi insan saymaktan vazgeçtik" sözleriyle tepki gösterdi. Murat Şahin, “Asgari ücretlileri, emeklileri insan saymaktan ne zaman vazgeçtik? Diğer televizyonlarda iktidar yalakalığından iki adım öteye gidemeyenleri görüyorum. Ayıptır! Milletten bu kadar mı koptunuz” ifadelerini kullandı.

“SERT KONUŞAYIM BİRAZ…”

Murat Şahin şunları söyledi:

"Sen asgari ücretlisin. Sert konuşayım biraz, bir baltaya sap olamamışsın, asgari ücretlisin. Senin yaşamaya hakkın yok ki. Sen ekmek mi yiyeceksin) Yok ekmek. Sen bir ev hayali kuruyorsun, değil mi? Sahibi olmak da değil, kiracı. Başını bir çatının altına sokuyorsun. Yok, bırakın çadırda yaşasın. Sen emekli oldun mi oldun? Sen yıllarca çalıştın, çalıştın, çalıştın. Kendin için kazandın, ülken için kazandın. Eşinin, ailenin, çoluk çocuğunun rızkını kazandın. Artık sağlığın gitti, sıhhatin gitti. Bedenin yorgun artık. Hastalıktan başını kaldıramıyorsun. Niye yaşıyorsun ki? Yapmayalım, asgari ücretliye de zam yapmayalım, emekliye de zam yapmayalım."

"MİLLETTEN BU KADAR MI KOPUKSUNUZ?"

"Bu, yani asgari ücretli bir kirada mı oturacak? Ne gerek var ya? Gitsin çadırda kalsın, bedava. Emekli, gitsin çadırda kalsın, bedava. Biz ne zamandır asgari ücretliyi, işçiyi, emekçiyi ve emekliyi insan saymaktan vazgeçtik? Ben utanıyorum bazı arkadaşlarımız sabah programlarında, farklı televizyon kanallarında, 'Efendim, asgari ücret şu kadar olmalı, daha üstü olmamalı, hatta hiç olmamalı' gibi söylemleri oluyor. İktidar yalakalığından iki adım öteye gidemeyen tiplerin televizyon ekranlarında sabah kuşaklarında bu ifadeleri söylediğini görüyorum, üzülüyorum. Milletten bu kadar mı kopuksunuz."