Akit TV'den AKP medyasına 'asgari ücret' tepkisi: 'Ben utanıyorum, bu kadar mı milletten kopuksunuz?'

14.12.2025 17:26:00
Haber Merkezi
Akit TV'de sabah programlarını sunan Murat Şahin, iktidara yakın medyada asgari ücrete ilişkin konuşulan rakamlar için "Biz ne zamandır asgari ücretliyi, işçiyi, emekçiyi ve emekliyi insan saymaktan vazgeçtik? Ben utanıyorum" dedi.

AKP'ye yakın İhlas Medya Grubu bünyesindeki TGRT ve Türkiye gazetesinde yazar ve yorumculuk yapan Cem Küçük, 2026 yılında belirlenecek asgari ücret için "Enflasyonda hedefe doğru giderken asgari ücretin yüzde 20 artırılması daha mantıklı olur. Yüzde 30 ya da yüzde 50 gibi rakamlar gerçekçi değil. O zaman enflasyonda gerileme diye bir şey olmaz" demişti. Küçük'le birlikte iktidara yakın medyada birçok isim de benzer yorumlarda bulunmuştu. 

Asgari ücret tartışmalarına ilişkin AKP'yi destekleyen medya organları içinde gerici, provokatif ve hedef gösteren haberciliğiyle öne çıkan Akit TV'de ise sürpriz bir çıkış geldi. Kanalda yayınlanan "Gün Başlıyor" programını sunan Murat Şahin, konuşulan asgari ücret zam oranına "Biz ne zamandır asgari ücretliyi, işçiyi, emekçiyi ve emekliyi insan saymaktan vazgeçtik" sözleriyle tepki gösterdi. Murat Şahin, “Asgari ücretlileri, emeklileri insan saymaktan ne zaman vazgeçtik? Diğer televizyonlarda iktidar yalakalığından iki adım öteye gidemeyenleri görüyorum. Ayıptır! Milletten bu kadar mı koptunuz” ifadelerini kullandı.

“SERT KONUŞAYIM BİRAZ…”

Murat Şahin şunları söyledi:

"Sen asgari ücretlisin. Sert konuşayım biraz, bir baltaya sap olamamışsın, asgari ücretlisin. Senin yaşamaya hakkın yok ki. Sen ekmek mi yiyeceksin) Yok ekmek. Sen bir ev hayali kuruyorsun, değil mi? Sahibi olmak da değil, kiracı. Başını bir çatının altına sokuyorsun. Yok, bırakın çadırda yaşasın. Sen emekli oldun mi oldun? Sen yıllarca çalıştın, çalıştın, çalıştın. Kendin için kazandın, ülken için kazandın. Eşinin, ailenin, çoluk çocuğunun rızkını kazandın. Artık sağlığın gitti, sıhhatin gitti. Bedenin yorgun artık. Hastalıktan başını kaldıramıyorsun. Niye yaşıyorsun ki? Yapmayalım, asgari ücretliye de zam yapmayalım, emekliye de zam yapmayalım."

"MİLLETTEN BU KADAR MI KOPUKSUNUZ?"

"Bu, yani asgari ücretli bir kirada mı oturacak? Ne gerek var ya? Gitsin çadırda kalsın, bedava. Emekli, gitsin çadırda kalsın, bedava. Biz ne zamandır asgari ücretliyi, işçiyi, emekçiyi ve emekliyi insan saymaktan vazgeçtik? Ben utanıyorum bazı arkadaşlarımız sabah programlarında, farklı televizyon kanallarında, 'Efendim, asgari ücret şu kadar olmalı, daha üstü olmamalı, hatta hiç olmamalı' gibi söylemleri oluyor. İktidar yalakalığından iki adım öteye gidemeyen tiplerin televizyon ekranlarında sabah kuşaklarında bu ifadeleri söylediğini görüyorum, üzülüyorum. Milletten bu kadar mı kopuksunuz."

İlgili Konular: #asgari ücret

İlgili Haberler

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TİSK'e asgari ücret çağrısına yurttaşlardan tepki
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TİSK'e asgari ücret çağrısına yurttaşlardan tepki AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde işveren kuruluşu TİSK'e yaptığı "ellerini taşın altına koyma'' çağrısına yurttaşlardan farklı tepkiler geldi. Bir yurttaş, "Cumhurbaşkanı öyle diyor da sonuç önemli olan. Demeleri değil, yapmaları önemli" derken, bir başka vatandaş ise "Toplumu avutuyorlar. Yani ne demek kefenin cebi yok? 'Asgari ücret yüksek mi olmalı' demek istiyor? Versin, elini tutan mı var? 23-24 yıldan beri iktidarda" diye konuştu.
TÜRK-İŞ'in 'asgari ücret' talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu!
TÜRK-İŞ'in 'asgari ücret' talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu! Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına katılmayan TÜRK-İŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a teklifini kapalı zarf içinde sundu. TÜRK-İŞ’in kapalı zarfındaki talep listesinde yer alanlar 39 bin 525 liralık asgari ücrete karşılık geliyor.
Muhalefet asgari ücrete ne kadar zam istiyor? Pazarlık süreci başladı!
Muhalefet asgari ücrete ne kadar zam istiyor? Pazarlık süreci başladı! 2026 asgari ücret pazarlıkları resmen başlarken, son yıllarda artan enflasyon nedeniyle alım gücü zayıflayan sabit gelirlinin beklentisi yükseldi. Hükümet, talep baskısını sınırlamak için yılda tek zam önermiş olsa da, muhalefet partileri ve yabancı kurumlar farklı oranlarda artış tahminleri sunuyor. Mevcut asgari ücretin güncel açlık sınırının dahi altında kaldığı kritik bir dönemde, gözler Komisyon'dan çıkacak nihai karara çevrildi.