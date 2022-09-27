AKP 120 maddelik anayasa taslağı hazırlığında: Seçim beyannamesinde yer alacak
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Ekim'de açıklayacağı 2023 seçiminin yol haritasını belirleyecek olan seçim beyannamesinde, 120 maddelik anayasa taslağının da yer alacağı belirtildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Ekim’de Ankara’da açıklayacağı seçim beyannamesinde yeni anayasa taslağının da yer alacağı öğrenildi. Taslakla ilgili Erdoğan’a dört kez sunum yapıldığı öğrenildi.
Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre; yaklaşık 120 maddelik yeni anayasa taslağına ilişkin AKP'li kurmaylar, “Anayasa Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda bu konuları biraz daha netliğe kavuşturduk. Anayasanın taslak metni hazır. Seçimlerden sonra Cumhur İttifakı’nın Meclis’te çoğunluğu alması durumunda sivil anayasa gündeme gelecek. Şu anda vatandaşın ekonomi gibi konularına öncelik veriyoruz” değerlendirmesi yaptılar.
AYRINTILARI BELLİ OLMAYA BAŞLADI
Öte yandan 28 Ekim’de Ankara Arena Spor Salonu’nda açıklanacak seçim beyannamesinin ayrıntıları da belli olmaya başladı. Partideki toplantılarda, beyannamenin “ekonomi” ağırlıklı olması öne çıktı.
Beyanname ile AKP'nin bugüne kadar hastane, bölünmüş yollar, havalimanları, köprüler gibi büyük yatırımlarla altyapı sorununun olmadığı konusuna vurgu yapılması planlanıyor.
Beyannamede, "önümüzdeki süreçte enflasyonun tek haneli rakamlara düşmesi ve alım gücünü yükseltecek projelerin yer alacağı" öne sürüldü.
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