AKP, 6. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, 6. Yargı Paketi'nin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı.
AKP tarafından; stokçuluk yapanlara ceza artırımı getiren, noterde gayrimenkul satışını öngören düzenlemeleri de içeren '6. Yargı Paketi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
24 maddelik yargı paketiyle, hakim ve savcı yardımcılığı süreleri de yeniden düzenleniyor.
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