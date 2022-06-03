AKP, 6. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, 6. Yargı Paketi'nin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı.

DHA
03 Haziran 2022 Cuma, 16:11
AKP, 6. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu
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AKP tarafından; stokçuluk yapanlara ceza artırımı getiren, noterde gayrimenkul satışını öngören düzenlemeleri de içeren '6. Yargı Paketi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 

24 maddelik yargı paketiyle, hakim ve savcı yardımcılığı süreleri de yeniden düzenleniyor.

 


AKP Yargı Paketi TBMM TBMM Başkanlığı

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