AKP aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu

AKP'nin ertelenen ’Aday Tanıtım’ toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te ATO Kongre Merkezi’nde yapılacak.

AA
Yayınlanma: 15.01.2024 - 16:55
AKP aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
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AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü düzenlenecek.

Edinilen bilgiye göre, toplantı perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

AKP'nin dün yapacağı aday tanıtım toplantısı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle iptal edilmişti.


AKP aday toplantı

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