AKP adayı Bekir Bozdağ: Türkiye’nin seçimleri, dünyanın en güvenilir seçimleridir

Yayınlanma: 20.04.2023 - 16:14

Güncelleme: 20.04.2023 - 16:53

Adalet Bakanı ve AKP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ, Karaköprü ilçesinde partisinin Cevahir Asuman Yazmacı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuştu.

Seçim güvenliğinin tartışmaya açılmasından rahatsız olan Bozdağ, "Kim seçimde hile hurda falan filan var diyorsa çok açık bir şekilde seçimi kaybedeceğini anlayıp bahane uydurmaya şimdiden seçime 24 gün kala başlamış demektir. Bahane uydurmayın. Sandıklarda seçimi partiler yapıyor. Yüksek Seçim Kurulu, seçimin sadece organizasyonunu yapıyor, ihbar, şikayet, usulsüzlüğe dair itirazlar varsa bunları karara bağlıyor. Seçimi ise siyasi partilerin temsilcilerinin şahitliğinde ve onların eliyle Türkiye seçimlerini yapıyor. Bütün bu gerçeğe rağmen seçimler üzerinden şimdiden gölge düşürmeye çalışan kirli elleri buradan bir kez daha işaret etmek istedim" dedi.

"SEÇİMLERİMİZ, TÜRKiYE’NİN YAPTIĞI EN DOĞRU İŞLERDEN BİRİDİR"

"Seçimlerimiz, Türkiye’nin yaptığı en doğru işlerden biridir" diyen Bakan Bozdağ, "Dünyada da Türkiye’nin seçimlerinin dürüstlük, yasallık, meşruiyet içerisinde dosdoğru yapıldığına dair şimdiye kadar yerleşmiş bir kanaat vardır. Çok net söylüyorum. Türkiye’nin seçimleri, dünyanın en güvenilir seçimleridir. Kimse bu dürüstçe, yasal çerçeve içerisinde, milletin şahitliğinde ve kendilerinin de imzalarıyla doğruluğu tescil edilen bu seçimlere gölge düşüremez" dedi.

Türkiye’de seçimlerde hile hurda yapmanın fiilen imkansız olduğunu söyleyen Bozdağ, "Kimse yapamaz. Kim diyorsa yaptın diyorsa, yalanın şahını söylüyor. Kim başkaları yapıyor diyorsa o da iftira ediyor başkalarına. İftiraya sarılmayın. Millete sarılın. Milletin gönüllerine girip duasını ve desteğini almaya gayret edin. Yenilgiye şimdiden bahane uydurmayın diyorum. Buradan da bir kez daha ilan ediyorum. Belli ki 6’lı masadaki 6’sı yetmedi, ilave ettikleri iki başkan yetmedi, belli ki Kandil yetmedi, FETÖ yetmedi, ABD yetmedi. Şimdi üç harflilere muhtaç hale geldiler. Ne yaparsanız yapın boş. Allah’ın izniyle değil 7 kişi 9 kişi bir dünya bir araya gelseniz, Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı’nı yenemeyeceksiniz” iddiasında bulundu.