AKP adayının seçim kampanyasında iş yeri logosu! Bu kez okul önünde dağıttı

Cumhur İttifakı'nın AKPli Çiğli Belediye Başkan Adayı Murat Gökçekaya, seçim çalışmaları için kullandığı işyeri logosu bulunan ürünü bu kez okul önünde öğrenci ve velilere dağıttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 13:45
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İzmir’de AKP'nin Çiğli için belediye başkanı adayı olarak gösterdiği Murat Gökçekaya'nın seçim çalışmaları için kullandığı ürünlerde parti logosu yerine kendi işyeri logosunu kullandığı görülmüştü. 

Yurttaşlar Gökçekaya'nın seçim kampanyasını marka reklamına dönüştürmesi üzerine sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

Ancak Gökçekaya'nın "reklam"lı seçim çalışması bu kez bir okul binası önünde kendini gösterdi. 

Cumhuriyet'e ulaşan görüntüde, Çiğli'de bir ilkokulun önünde çocuklara ve velilere Gökçekaya'nın adı ve işyerinin logosu bulunan seçim ürününün dağıtıldığı görüldü. 


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