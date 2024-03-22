AKP adayının seçim kampanyasında iş yeri logosu! Bu kez okul önünde dağıttı

Yayınlanma: 22.03.2024 - 13:45

Güncelleme: 22.03.2024 - 13:56

İzmir’de AKP'nin Çiğli için belediye başkanı adayı olarak gösterdiği Murat Gökçekaya'nın seçim çalışmaları için kullandığı ürünlerde parti logosu yerine kendi işyeri logosunu kullandığı görülmüştü.

Yurttaşlar Gökçekaya'nın seçim kampanyasını marka reklamına dönüştürmesi üzerine sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

Ancak Gökçekaya'nın "reklam"lı seçim çalışması bu kez bir okul binası önünde kendini gösterdi.

Cumhuriyet'e ulaşan görüntüde, Çiğli'de bir ilkokulun önünde çocuklara ve velilere Gökçekaya'nın adı ve işyerinin logosu bulunan seçim ürününün dağıtıldığı görüldü.