AKP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir? Hüseyin Ceylan Uluçay kaç yaşında? Hüseyin Ceylan Uluçay ne iş yapıyor?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde Afyonkarahisar Belediye Başkan adayını Hüseyin Ceylan Uluçay olarak duyurdu. Yerel seçimlerde Afyonkarahisar'dan aday olan Hüseyin Ceylan Uluçay'ın hayatı merak edildi.
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Hüseyin Ceylan Uluçay 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde AKP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı oldu.
HÜSEYIN CEYLAN ULUÇAY KİMDİR?
Hüseyin Ceylan Uluçay, 1986 yılında Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçesi'nde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarhisar 'da tamamlayan Uluçay, Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümününden mezun olmasının ardından Mali Müşavirlik yapmaya başladı. Uluçay, halen Mali Müşavirlik yapmakta olup aynı zamanda ticaretle uğraşmaktadır.
HÜSEYIN CEYLAN ULUÇAY'IN SİYASİ YAŞAMI
22 Eylül 2020 tarihinde AKP Afyonkarahisar İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olan Hüseyin Ceylan Uluçay, yaptığı çalışmaların ardından il başkanlığı görevine getirildi.
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