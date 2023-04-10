AKP Ağrı Milletvekili adayı Ruken Kilerci kimdir? Ruken Kilerci kaç yaşında, nereli?

Ruken Kilerci, Ağrı milletvekili adayı oldu. Peki, AKP Ağrı Milletvekili adayı Ruken Kilerci kimdir? Ruken Kilerci kaç yaşında, nereli? Ruken Kilerci hangi partiden milletvekili adayı oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 16:49
AKP Ağrı Milletvekili adayı Ruken Kilerci kimdir? Ruken Kilerci kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Ağrı milletvekili adaylarından biri de Ruken Kilerci oldu. Ruken Kilerci'nin yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

RUKEN KİLERCİ KİMDİR?

Ruken Kilerci, Ağrı'nın Patnos ilçesinde dünyaya geldi. 

İstanbul Üniversitesi Turizm bölümü mezunudur. Kilerci Uluslararası nakliyat icra kurulu üyesi Kim inşaat pazarlama ltd. şti sahibidir. 2004 yılından beri Küçükçekmece belediye meclis üyeliği yapmaktadır.

Ruken Kilerci, AK Parti 27.dönem İstanbul Milletvekili olarak aday gösterilmiştir.

İyi derecede İngilizce bilmekte olan Kilerci evli ve iki çocuk annesidir.


ruken kilerci kimdir? Milletvekili milletvekili adayı 2023 seçimleri

İlgili Haberler

AKP Mersin Milletvekili adayı Nureddin Nebati kimdir? Nureddin Nebati kaç yaşında, nereli?

AKP Mersin Milletvekili adayı Nureddin Nebati kimdir? Nureddin Nebati kaç yaşında, nereli?
AKP Hatay Milletvekili adayı Adem Yeşildal kimdir? Adem Yeşildal kaç yaşında, nereli?

AKP Hatay Milletvekili adayı Adem Yeşildal kimdir? Adem Yeşildal kaç yaşında, nereli?
AKP Çanakkale Milletvekili adayı Ayhan Gider kimdir? Ayhan Gider kaç yaşında, nereli?

AKP Çanakkale Milletvekili adayı Ayhan Gider kimdir? Ayhan Gider kaç yaşında, nereli?

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler