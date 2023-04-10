AKP Ağrı Milletvekili adayı Ruken Kilerci kimdir? Ruken Kilerci kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 16:49

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 16:49

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Ağrı milletvekili adaylarından biri de Ruken Kilerci oldu. Ruken Kilerci'nin yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

RUKEN KİLERCİ KİMDİR?

Ruken Kilerci, Ağrı'nın Patnos ilçesinde dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Turizm bölümü mezunudur. Kilerci Uluslararası nakliyat icra kurulu üyesi Kim inşaat pazarlama ltd. şti sahibidir. 2004 yılından beri Küçükçekmece belediye meclis üyeliği yapmaktadır.

Ruken Kilerci, AK Parti 27.dönem İstanbul Milletvekili olarak aday gösterilmiştir.

İyi derecede İngilizce bilmekte olan Kilerci evli ve iki çocuk annesidir.