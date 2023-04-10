AKP Mersin Milletvekili adayı Nureddin Nebati kimdir? Nureddin Nebati kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 16:15

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 16:15

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Mersin milletvekili adaylarından biri de Nureddin Nebati oldu. Nureddin Nebati'nin yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğdu. Babası tüccâr Süleyman Nebati, annesi Emine Nebati'dir. On çocuklu ailenin dokuzuncu çocuğudur. Nebati, 2015 yılında verdiği bir mülakatta Arap asıllı olduğunu, ailesinin evlerinde Arapça konuştuğunu ve Türkiye’nin en büyük Arap aşiretlerinden Naimî Aşireti'ne mensup olduklarını söyledi.

Nebati, liseyi Nizip İmam Hatip Lisesi'nde, üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin kamu yönetimi bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde uluslararası ilişkiler dalında yüksek lisans derecesi aldı. Kardeşleri ile birlikte babasının İstanbul'daki işlerini yönetti. MÜSİAD Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası Disiplin Kurulu üyeliklerinde bulundu.

2011 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi. 2013 yılında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi seçildi. AK Parti'nin mâlî ve idari işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Haziran 2015 seçimlerinde Şanlıurfa, Kasım 2015'te İstanbul'dan milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

2017 yılında Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında hazırladığı AK Parti teşkilatlarının demokratik değerlere bakışı üzerine karşılaştırmalı bir analiz: Milli görüşten muhafazakâr demokrasiye başlıklı tezi ile doktor derecesi aldı.

6 Eylül 2018 ile 2 Aralık 2021 arasında Berat Albayrak ve Lütfi Elvan bakanlığında hazine ve maliye bakanı yardımcısı olarak görev yaptı. Bu görevine devam ederken, Kasım 2018'de Mazen Abou Chakra'nın istifası üzerine Türk Telekom Yönetim Kurulu'na üye olarak atandı.

Lütfi Elvan'ın görevinden istifa etmesi üzerine 2 Aralık 2021'de hazine ve maliye bakanı olarak atandı. Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın ekonomi ve para politikası hakkındaki görüşlerinin, özellikle de düşük faiz oranları ile ilgili fikirlerinin kuvvetli destekçisi olarak bilinmektedir.

NUREDDİN NEBATİ ÖZEL HAYATI

Nureddin Nebati, evli ve 4 çocuk sahibidir. ?



