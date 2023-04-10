AKP Hatay Milletvekili adayı Adem Yeşildal kimdir? Adem Yeşildal kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 16:07

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 16:07

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Hatay milletvekili adaylarından biri de Adem Yeşildal oldu. Adem Yeşildal'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...



ADEM YEŞİLDAL KİMDİR?

Adem Yeşildal, 7 Şubat 1976'da Hatay Antakya'da dünyaya geldi. Babasının adı Cevri, annesinin adı Fatma'dır. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladı.

AKP Hatay Merkez İlçe Teşkilatının Kurucu İlçe Başkanlığı ve AKP Hatay İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

24. Dönemde Hatay Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Üyeliği yaptı. AKP Grup Disiplin Kurulu Üyeliği görevinde yer aldı.

Orta derecede Almanca ve Arapça bilen Yeşildal, evli ve 2 çocuk babasıdır.