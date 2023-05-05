AKP Ankara İl Başkanlığı binasına saldırı
AKP Ankara İl Başkanlığı binasına yönelik taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıya ilişkin A.Y. adlı kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Çankaya ilçesi Doktor Mediha Eldem Sokakta bulunan AKP İl Başkanlığı'na saldırıda bulunuldu.
Abdulkadir Y., yanında getirdiği taş ve telefonu il başkanlığının camına fırlattı. Binanın giriş katındaki camda çatlak meydana gelirken, şüpheliye binanın yakınında bulunan polisler müdahale etti.
Abdulkadir Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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