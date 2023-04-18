AKP Ankara milletvekili adayları kim? AKP Ankara milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 18.04.2023 - 17:16

Güncelleme: 18.04.2023 - 17:18

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Ankara milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Ankara milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Ankara 1. Bölge, Ankara 2. Bölge, Ankara 3. Bölge milletvekili adayları kim? AKP Ankara milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Ankara milletvekili adayları tam listesi...

AKP ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ

JÜLİDE SARIEROĞLU

MURAT ALPARSLAN

ZEHRANUR AYDEMİR

MUSTAFA HASGÜL

EBRU KURBAN YALDIZ

MUHAMMED ABDULLAH ÖZER

OSMAN KARAASLAN

HASAN ERÇELEBİ

EYÜP GÖKHAN ÖZEKİN

EDİBE SİNEM ERSOY

İLHAMİ TEKE

MUHAMMET TARIK KUYRUKCU

AKP ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

VEDAT BİLGİN

LÜTFİYE SELVA ÇAM

ORHAN YEGİN

ZEYNEP YILDIZ

OSMAN GÖKÇEK

KURTCAN ÇELEBİ

ABDULVAHAP ŞAHİN

CİHAN ANKARA

EJDER ONURSAL

SERVET TÜRKAYIK

BURCU GÖKALP

AKP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FUAT OKTAY

LEYLA ŞAHİN USTA

ÖMER İLERİ

ASUMAN ERDOĞAN

AHMET FETHAN BAYKOÇ

REMZİ ALBASAN

HALİSE ÇİFTCİ

AHMET ÇOTUK

AHMET GÜL

ERTUNÇ GÜNGÖR

HALİL HOTAMAN

CANSIN YILMAZ YAŞAR