AKP Ankara milletvekili adayları kim? AKP Ankara milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Ankara milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Ankara milletvekili adayları kim? AKP Ankara milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Ankara milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Ankara milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Ankara 1. Bölge, Ankara 2. Bölge, Ankara 3. Bölge milletvekili adayları kim? AKP Ankara milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Ankara milletvekili adayları tam listesi...
AKP ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ
JÜLİDE SARIEROĞLU
MURAT ALPARSLAN
ZEHRANUR AYDEMİR
MUSTAFA HASGÜL
EBRU KURBAN YALDIZ
MUHAMMED ABDULLAH ÖZER
OSMAN KARAASLAN
HASAN ERÇELEBİ
EYÜP GÖKHAN ÖZEKİN
EDİBE SİNEM ERSOY
İLHAMİ TEKE
MUHAMMET TARIK KUYRUKCU
AKP ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
VEDAT BİLGİN
LÜTFİYE SELVA ÇAM
ORHAN YEGİN
ZEYNEP YILDIZ
OSMAN GÖKÇEK
KURTCAN ÇELEBİ
ABDULVAHAP ŞAHİN
CİHAN ANKARA
EJDER ONURSAL
SERVET TÜRKAYIK
BURCU GÖKALP
AKP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
FUAT OKTAY
LEYLA ŞAHİN USTA
ÖMER İLERİ
ASUMAN ERDOĞAN
AHMET FETHAN BAYKOÇ
REMZİ ALBASAN
HALİSE ÇİFTCİ
AHMET ÇOTUK
AHMET GÜL
ERTUNÇ GÜNGÖR
HALİL HOTAMAN
CANSIN YILMAZ YAŞAR
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