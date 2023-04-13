AKP Ankara Milletvekili adayı Leyla Şahin Usta kimdir? Leyla Şahin Usta kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 13.04.2023 - 12:32

Güncelleme: 13.04.2023 - 12:32

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Ankara milletvekili adaylarından biri de Leyla Şahin Usta oldu. Leyla Şahin Usta'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

LEYLA ŞAHİN USTA KİMDİR?

Leyla Şahin Usta, 8 Mart 1973 tarihinde doğdu. Tıp eğitimini Viyana Medizinische Universität'de 2003 yılında tamamlamıştır. Türbanlı olduğu için İstanbul Tıp Fakültesindeki onkoloji sınavına alınmadığı gerekçesiyle İnsan Hakları Avrupa Mahkemesine başvurmuş ve mahkeme İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin ihlal edilmediğine karar vermiştir.

2015 yılına kadar hekimlik yapmıştır. 25., 26. ve 27. dönem Konya milletvekilidir. Çok iyi düzeyde Almanca ve orta düzeyde İngilizce bilen Usta, evli ve 2 çocuk annesidir. 18 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla AKP İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.



