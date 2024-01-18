Yavaş'ın muhalifi 'değişim'e takıldı: Büyükşehiri bekliyordu, yerinden de oldu

Yayınlanma: 18.01.2024 - 00:01

Güncelleme: 18.01.2024 - 00:01

AKP’nin yarın Ankara’da düzenleyeceği aday tanıtım toplantısı öncesinde aralarında Ankara, Adana, Malatya gibi büyükşehirlerin de olduğu kentlerin adayları netleşmeye başladı.

Uzun süredir Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için ismi konuşulan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un ismi kesinleştiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, adaylıkları netleşen ve bilgilendirilen isimlerin yanı sıra 'değişime' takılanlar da oldu. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde Mansur Yavaş'a muhalifliği ile bilinen Murat Köse, aday olarak gösterilmedi.

Gazeteci Fatih Atik, sürpriz değişikliklerin olduğunu iddia ettiği Ankara listesini paylaştı. İşte listedeki isimler: