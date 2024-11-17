AKP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, dün gece partisinin Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırıda bulunulduğunu açıkladı.

AKP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2024 - 14:48

AKP Beylikdüzü İlçe Başkanlığına gece saatlerinde saldırı düzenlendi. Saldırıda taş ve tuğla ile ilçe başkanlığının camlarını kırıldı.

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


"Dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, bu hain girişimi planlayanlara ve destekleyenlere karşı konunun hukuk önünde takipçisi olacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum."


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