AKP çevrelerinde 'Kürdistan' gerilimi: Aktrol Bölükbaşı'nın dayanağı Erdoğan oldu!

Yayınlanma: 18.02.2025 - 12:22

Güncelleme: 18.02.2025 - 12:28

HÜDA PAR'ın Diyarbakır'da düzenlediği ve AKP'den bazı eski-yeni milletvekilleriyle parti yöneticilerinin de katıldığı "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı" isimli etkinlik iktidar çevrelerinde tartışma yaratmaya devam ediyor.

Çalıştayın bildirgesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Mehmet Uçum, etkinliği hedef alarak "Türkiye'yi bölme hedefli Emperyalist dış Kürt sorunu projesini referans alıp güya insani çözüm çalıştayı yapanlar sonuç bildirgesiyle açıkça ve arsızca Türkiye'nin bölünmesinden yana olduklarını ilan ettiler" demişti.

"TEPKİ GÖSTERENLER ERDOĞAN DÜŞMANI"

Uçum'un bu tavrı çalıştaya katılan AKP'lilerle bir kısım İslamcı çevrelerin tepkisini çekti. Tepkisini açıkça gösterenlerden biri de iktidarın son dönemde sosyal medyada önde gelen savunucularından biri haline gelen Furkan Bölükbaşı oldu. Daha önce Atatürk'e hakaret'ten ceza da almış olan Furkan Bölükbaşı, "Bütün azılı Erdoğan düşmanları Kemalist Mehmet Uçum’u ayakta alkışlıyor" dedi, ekranlarda Mehmet Uçum'u savunan iktidara yakın isimleri de "Kemalist" veya Erdoğan düşmanı" olarak" niteledi.

Bölükbaşı, HÜDA PAR'ın düzenlediği çalıştayın bildirgesine de X hesabından "Kendisini "Kürdistan Hakimi" olarak tanımlayan özgüvenli Devlet-i Aliyye'den, Kürdistan kelimesinden korkan Etnik Ulusçu Kemalist Devlete. Kürdistan'ı konuşabilmek Devlet için bir özgüven meselesidir. Kürdistan, Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin meşru bir bileşenidir" ifadeleriyle destek oldu.

Furkan Bölükbaşı'nın "Kürdistan'ı konuşmaya" çağırdığı paylaşımı üzerine iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Zihni Çakır, Bölükbaşı'nı İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne şikayet edip "Bu ülkede yasal statüye sahip Kürdistan diye bir yer mi var yoksa bu pervasızın dokunulmazlığı mı var" diye tepki gösterdi.

ŞİKAYETE KARŞILIK 'ERDOĞAN'LA CEVAP

Bölükbaşı buna karşılık olarak Çakır'a AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013 yılında Kürdistan ismini kullandığını hatırlatıp "Yüreğin yetiyorsa Cumhurbaşkanımızı da şikayet etsene utanmaz herif" yanıtını verdi.

Ancak Çakır, Bölükbaşı'nın bu sözlerini de karşılıksız bırakmadı. Bölükbaşı'nın yanıtını alıntılayan Çakır, "Bakın bu Furkan B. denen kripto provokatörün sahiplerine sesleniyorum! Ya bunu ayağımın altından alın ya da sadece bunun değil isim isim sizlerin de içinden geçeceğim, haberiniz olsun! Yeter be saçtığınız fitne çektiğiniz operasyonlar!" ifadeleriyle tepki gösterdi.