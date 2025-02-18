HÜDA PAR’ın çalıştayında ulus devlet tehdidine AKP’liler destek, muhalefet tepki verdi: ‘Bu bir başkaldırıdır’

Yayınlanma: 18.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.02.2025 - 04:00

HÜDA PAR, önceki hafta sonu “Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı” adıyla Diyarbakır’da adı konmayan ikinci çözüm sürecine ilişkin bir çalıştay düzenledi.

Çalıştaya eski AKP milletvekilleri Mehmet Metiner, Sait Yüce, Abdurrahim Akdağ, Orhan Miroğlu, Galip Ensarioğlu; eski AKP Diyarbakır İl Başkanı Av. Muhammed Akar, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, eski HDP milletvekili Altan Tan katıldı. Akit yazarı ve sözde tarihçi Mustafa Armağan, dinci-yazar Müfid Yüksel ile Saidi Kürdi’nin yeğeni ve Nur cemaatinin okuyucular kolunun elebaşlarından Sabri Okur da yer aldı.

İki gün süren çalıştayın sonuç bildirisinde; Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yüzyılının toplumsal travmalar, katliamlar, kıyamlar, isyanlar, haksızlıklar ve hukuksuzluklarla geçtiği iddia edildi. Bildiride, “Kürt meselesinin çözümünün ancak ulus devlet paradigmasının ve ırkçı/kavmiyetçi bakışın terk edilmesi suretiyle mümkün olabilir. Devlet, çözüm için bu iradeyi ortaya koymalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında yazılan tarih ve edebiyat kitaplarındaki resmi ideolojinin gerçeğe aykırı tezlerinden vazgeçilmelidir. Kürtlerin ve Türklerin Malazgirt, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı gibi kritik süreçlerdeki tarihsel birliktelikleri açık bir şekilde yeniden yazılmalıdır. Kürtçe anayasal güvenceye kavuşturulmalı, anadilde eğitimin önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin Türk olduğu tanımlamasından vazgeçilmelidir” taleplerinde bulunuldu.

‘MALUMUN İLAMI’

Çalıştaya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan TBMM İdari Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, “Bu çalıştay şaşırtıcı değil, malumun ilamı. HÜDA PAR’ın anayasanın ilk 4 maddesiyle sorunları var. Biz; cumhuriyetle, laiklikle, üniterlikle sorunu olan yapıyı TBMM’ye taşıyan siyasal yapıyla mücadele ediyoruz. Bu çalıştay bir başkaldırıdır. İlk 4 maddenin kaldırılması için çalıştayla arkadan dolanıyorlar. Cumhuriyetin kazanımları, anayasanın ilk 4 maddesinde tanımlanmıştır. Hiçbir siyasi yapı, bunu tartışmaya açmaz. Üniter yapı ve laikliği kaldırırsanız ortada Cumhuriyet kalmaz. Cumhuriyetin birleştirici gücü ilk 4 madde kaldırılırsa, ortada bir kabile devleti kalır. Ne kadar inkâr edilirse edilsin; Cumhuriyet, Atatürk ve Kemalizm vardır” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ise çalıştaya yönelik, “Tam anlamıyla bir ‘ihanet senaryosu’nun yazıldığı çalıştay, herkese; ‘PKK silahları bıraksa ne yazar, bırakmasa ne yazar? Nasılsa AKP iktidarı ortaklı, Cumhur İttifakı üyesi HÜDA PAR var!’ dedirtmiştir. Bu çalıştayda Osmanlı’nın çöküş sürecinde Anadolu coğrafyasının emperyalist ülkelerce resmen ‘paylaşılmasının’ Türkiye’de ‘halkların parçalanması’ olarak yorumlanması ise tam bir aymazlıktır. ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nin ‘itirafname’ kabilinden detaylandırıldığı toplantıda, adeta Türkiye’nin nasıl parçalara ayrılması gerektiği anlatılmış. MHP’nin önerisinin fırsat olarak görülmesinin savunulması ise ‘çok milliyetli’ Türkiye özleminin açıkça dışa vurulması olmuştur. AKP milletvekillerinin pişkince oturup çalıştayı izlemeleri de hain itiraflara katıldıklarının ikrarı olmuştur” dedi.

Sosyal medya hesabından “Hafızaları tazeleyelim” diye yazan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski videosunu paylaştı. Videoda “PKK’nin görüşleri belli, Türk bayrağıyla sorunu var. HÜDA PAR’ın da Türk bayrağıyla sorunu var. ‘Türkiye bayrağı’ diyelim diyor, özerklik istiyor, federasyon istiyor hepsi... Kimle kimin mücadele ettiğini görün. Gerçekler budur” ifadeleri yer aldı.

Söz konusu çalıştaya ise iktidardan tek tepki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan geldi. Uçum, sosyal medya hesabından çalıştayı “ihanet” olarak yorumladı.