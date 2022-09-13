Hükümet, CHP'nin verdiği 6 bin 978 önergeden 679’una zamanında yanıt verdi

13 Eylül 2022 Salı, 04:00

Başkanlığın paylaştığı bilgilere göre; AKP milletvekilleri son yasama yılında Meclis’in denetim yetkisi kapsamında çoğunlukla muhalefet milletvekillerinin kullandığı yazılı soru önergesi verme hakkını dört defa kullandı. Ancak bu önergelerin hiçbirine yanıt verilmedi. CHP, verdiği 6 bin 978 önergeyle en çok soru önergesi veren parti oldu. Ancak bu önergelerden sadece 679’una zamanında yanıt verilmesi dikkat çekti. CHP’nin 3 bin 102 önergesi ise yanıtsız kaldı. HDP 4 bin 197 önerge ile en çok önerge veren ikinci parti olurken bu önergelerin 2 bin 730’una dönüş yapılmadı.

İYİ Parti, son yasama yılında TBMM Başkanlığı’na 1059 önerge verdi. Bu önergelerden 87’si süresi içinde yanıtlanırken 433’ü karşılık bulamadı. Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin de son yasama yılında 266 önergesi işleme alındı. Bu önergelerden sadece 21’ine süresi içinde yanıt verilirken 89’una da hiçbir dönüş yapılmadı.