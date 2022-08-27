CHP'li Murat Emir'den gazetemizin gündeme getirdiği Yakamoz için soru önergesi: 'Yakamoz'da kimler vardı?'
CHP’li Murat Emir, gazetemizin gündeme getirdiği Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Yakamoz adlı yatı Meclis’e taşıdı. Emir, “İstanbul Boğazı’nda görüntülenen yat için devlet bütçesinden ne kadar harcandı” diye sordu.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cumhuriyet’in gündeme getirdiği Yakamoz (Y68) adlı yatı Meclis’e taşıdı.
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan yatla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Emir, şu ifadeleri kullandı:
“Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Yakamoz (Y68) isimli yat, geçtiğimiz günlerde ilk kez İstanbul Boğazı’nda görüntülenmiş ve bu görüntüler Cumhuriyet gazetesine yansımıştır. Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan ve Kıyı Emniyeti’nin koruduğu yatın içerisinde kalabalık bir grubun olduğu görülmüş ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yatta bulunup bulunmadığı açıklanmamıştır. Bilindiği üzere 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 1997’de Türkiye’nin de bir “protokol maksatlı devlet gemisi” olması amacıyla Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinden ayrılan bütçe ile bir yat yapılmasını kararlaştırmıştır. İstanbul Tersanesi’nde yapımına başlanan yatı 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, “lüks harcama” diyerek teslim almayınca yat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınmıştır. Yat yüzer hale getirildikten sonra Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olduğu 2018 yılında Deniz Kuvvetleri’nden alınarak Cumhurbaşkanlığı’na devredilmiştir. Özel bir tersanede restorasyonu yapılan yat için ne kadar para harcandığı ise bilinmemektedir. Öte yandan Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı ile ilgili denetim raporlarında da “kurum tarafından sunulan mali tablolarda” da “gemiler” konusunda bir veri bulunmamaktadır.”
Emir şu soruları yöneltti:
- Deniz Kuvvetleri’nden alınan yatın tadilatı hangi tersanede yaptırılmıştır?
- Tadilat ne kadar sürmüş, tadilat için tersaneye ne kadar ödeme yapılmış, ödeme hangi bütçe kaleminden karşılanmıştır?
- Tadilat kapsamında yata hangi özellikler eklenmiştir? Yıllık bakım ve mürettebat masrafı ne kadardır? Yat şu anda kim tarafından kullanılmaktadır? Yat, görüntülendiği sırada içerisinde kimler bulunmaktadır?
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