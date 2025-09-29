AKP’de art arda istifalar: ‘Merkezden yönlendirilen operasyon mu?’

AKP il teşkilatlarında art arda gelen istifalar parti kulislerini hareketlendirdi. Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu il başkanları görevlerinden ayrıldıklarını açıklaması tartışma yarattı. Söylentiler üzerine partiden yapılan yazılı açıklamada “Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması, değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur. Görev değişimleri, AK Partimizin sadece siyasi parti değil; aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmasının nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir” ifadeleri yer aldı.

‘GÖREV DEĞİŞİMİ’ SÖYLEMİYLE YUMUŞATMA

AKP Genel Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada istifalar, “kongre döneminin ardından partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler” olarak tanımlandı. Açıklamada “istifa” yerine özellikle “görev değişimi” vurgusu yapıldı. Parti kulislerinde bu dil tercihinin teşkilat içindeki kırılmaları önlemek ve sürecin bir “yenilenme hamlesi” olarak sunulması için seçildiği belirtiliyor.

KULİSLERDE KONUŞULAN: İSTİFALAR MERKEZDEN YÖNLENDİRİLDİ

Cumhuriyet’in edindiği kulis bilgilerine göre, sekiz il başkanının aynı dönemde istifa etmesi tesadüf değil. Parti yönetiminin, kongre sonrası saha çalışmalarında istenen karşılığın alınamaması nedeniyle bazı il başkanlarını doğrudan istifaya yönlendirdiği öne sürülüyor. Bir AKP yöneticisi, “Bunlar kendi kararları gibi görünüyor ama süreç tamamen merkezden yönetiliyor” ifadesini kullandı.

PASİF İL BAŞKANLARI RAHATSIZLIK YARATTI

Özellikle yerel seçimlerde alınan sonuçların ardından teşkilatlarda ciddi bir rahatsızlık oluştu. Kulislerde, “Sahada görünmeyen, seçmene dokunamayan, yerelde partiyi diri tutamayan il başkanları” eleştirisinin öne çıktığı konuşuluyor. Parti içinden bir isim, “Erdoğan, sahada diri, hareketli, dinamik kadrolar istiyor. Pasif kalanların artık görevde tutulması mümkün değil” değerlendirmesini yaptı.

SEÇİM HAZIRLIĞI MI, OLAĞAN YENİLENME Mİ?

Parti içinde bu değişikliklerin 2028 seçimlerine yönelik hazırlığın parçası olduğu yorumları yapılırken, muhalefet kulislerinde ise “erken seçim ihtimaline karşı teşkilatlar yeniden dizayn ediliyor” görüşü ağırlık kazanıyor. Görevden ayrılan isimlerden Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın istifası, kişisel nedenlerden dolayı ayrıca öne çıktı. Yıldırım’ın oğlu Mustafa Seccad Yıldırım’ın uyuşturucu kullanırken çekilmiş görüntülerinin sosyal medyaya yansımasının ardından istifa kararı aldığı belirtildi. Ancak parti kulislerinde bu istifanın da “genel çerçevede merkezin operasyonuna denk düştüğü” konuşuluyor.

‘SAHADA VARLIK GÖSTEREMEYEN DEĞİŞİR’

Cumhuriyet’in görüştüğü siyasetçiler, AKP’deki bu “toplu istifa” dalgasını yalnızca yenilenme değil, aynı zamanda teşkilatlara verilmiş açık bir mesaj olarak yorumluyor. Konuyla ilgili “Pasif kalanın yeri yok, sahada varlık göstermeyen değişir” gibi yorumlar yapılıyor.