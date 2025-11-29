AKP'de çorba rahatsızlığı: 'Kurban gidiyoruz'

AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca Samsun'da bir otelde düzenlenen Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'na Amasya, Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Ordu, Samsun, Sinop ve Zonguldak il ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AKP'li belediyelerinin CHP'ye, CHP belediyelerine bakarak öğrenecekleri hiçbir şeyin olmadığını savundu.

"BİR ÇORBA, BİR KASE ÇORBA..."

İstanbul'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı yaptığı dönemden örnekler veren Demir, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul'da muhafazakar insanların çoluk çocuğunu alıp yemek yiyecek yerleri yoktu. Hiç unutmam Florya Sosyal Tesisleri, Büyükşehir Belediyesinin sosyal tesisleriydi. Sadece Büyükşehir Belediyesinde görevli bürokratlarının kaldığı yerlerdi. Orada eğlendikleri, kimseyi içeri almadıkları, etrafları yüksek duvarlarla kaplı bir yerdi. Bir tarafta muazzam deniz, yeşillikler içerisinde ama kimse giremiyor. Cumhurbaşkanımız orayı millete açtı. İşte bütün sosyal tesislerin anası Florya Sosyal Tesisleri'dir. Yaşayan biri olarak söylüyoruz. Herkes çoluk çocuğunu aldı götürdü. Herkes içerisinde yemek yedi, uygun fiyatla, temiz ortamda. İşte arkadaşlar biz bu işin ruhunu oluştururken gelin görün ki yani çok büyük işler yapıyoruz ama bir çorbaya kurban gidiyoruz. Olacak iş mi bu? Bir çorba, bir kase çorba. Buna müsaade etmememiz gerekiyor.

Bakın 1 milyon 600 bin kişiye biz AK Partili belediyeler yemek dağıtıyoruz. Sıcak yemek kapalı kaplar içerisinde milleti rahatsız etmeden götürüp evlerine bırakıyoruz. Bir önceki günün kabını alıp getiriyoruz. Bak böyle yaptık biz bunu. Ferman Fatih'in, uygulayan bizler ama reklama kurban gidenler de yine bizler. Onun için bu sosyal medya, yapılan işlerin tanıtımı, teşkilatla ilişkiler bunlar çok ama çok önemli."

Toplantıya, AKP Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz ile Hasan Basri Yalçın, AKP İl Başkanı Mehmet Köse, Amasya, Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Ordu, Sinop ve Zonguldak'ın belediye başkanları, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.