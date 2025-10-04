AKP’de ‘gönülsüz’ istifa zinciri büyüyor: Erdoğan teşkilatlardan rahatsız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP teşkilatlardan rahatsız olduğu ve örgütleri “pasif kalmakla” eleştirdiği kulislere yansıdı. AKP’de istifaların perde arkasında “gönüllü değişim” değil, genel merkezin doğrudan müdahalesi olduğu konuşuluyor. Parti kulislerine göre Erdoğan, “örgütleri diri tutamayan” il başkanlarını tek tek görevden aldırıyor. 8 il başkanının istifasının ardından başka illerde de değişim bekleniyor.

AKP’de il başkanları üzerinden başlayan istifa ve görevden alma sürecinin devam edeceği kulislere yansıdı. Daha önce “görev değişimi” denilerek duyurulan Elazığ, Muğla, Adıyaman, Niğde, Bitlis, Çanakkale, Ordu, Tunceli il başkanlarının istifalarının, aslında genel merkezin doğrudan talimatıyla gerçekleştiği belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti teşkilatlarının performansından memnun değil. Örgütlerin sahada yetersiz kaldığı ve seçmenle bağı diri tutamadığı değerlendirmesi yapılıyor.

MERKEZ DÜĞMEYE BASTI

Parti içinde “yenilenme” gerekçesiyle yürütülen bu sürecin, gönüllü bir istifa değil, genel merkez tarafından yönlendirilen görevden almalar olduğu ifade ediliyor. Erdoğan’ın, “teşkilatlar pasif kalıyor, halkla bağ zayıf” diyerek kurmaylarına talimat verdiği, bu doğrultuda çok sayıda ilde başkanların değiştirileceği belirtiliyor.

GÖREVDEN ALMALAR DEVAM EDECEK

Parti kaynaklarına göre, bu süreç yalnızca ilk dalga ile sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki haftalarda yeni görevden almaların yaşanacağı, özellikle seçim hazırlığında “zayıf halka” olarak görülen illerde değişim için düğmeye basıldığı aktarılıyor. AKP kulislerinde, Erdoğan’ın teşkilatların sahada görünürlüğünden, örgütlenme performansından ve yerel yönetimlerle kurulan ilişkilerden rahatsız olduğu, bu nedenle parti içinde “dinamizm” arayışının başladığı kaydediliyor. İstifaların ardından yapılan açıklamalarda “görev değişimi” vurgusu yapılsa da kulislerde bu sürecin aslında merkezden zorunlu hale getirildiği konuşuluyor.

SIRADAKİ İLLER KONUŞULUYOR

Ankara, İzmir ve Adana gibi illerde örgütlerin “merkezden uyarı aldığı” belirtilirken; Karadeniz ve İç Anadolu’da da birkaç il başkanının görevden ayrılmaya zorlanabileceği iddiaları kulislerde dile getiriliyor. Görevden almaların devam edeceği söylentisi teşkilatlar arasında huzursuzluğa yol açmış durumda. AKP’nin 2028 seçimlerine hazırlık sürecinde teşkilatlarda güven tazelemek istediği, bu nedenle değişimin sert ve hızlı biçimde süreceği belirtiliyor.

‘KIRGINLIKLARI ARTIRABİLİRİZ’

Parti içinde görevden almalara yönelik iki farklı bakış dikkat çekiyor. Bir grup, “yenilenmenin kaçınılmaz” olduğunu savunarak Erdoğan’ın kararlarını desteklerken, diğer bir grup bu yöntemin parti tabanında kırgınlık yaratabileceği görüşünde. Özellikle uzun süredir görev yapan bazı il başkanlarının “emeklerinin görmezden gelindiği” eleştirisi yükseliyor. Bazı kurmaylar, “teşkilatı güçlendirelim derken içerde kırgınlıkları artırabiliriz” uyarısında bulunuyor.