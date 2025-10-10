AKP’de ‘saha korkusu’: Operasyonlar ters tepti

İktidarın son dönemde CHP’li belediyelere ve sanatçılara yönelik yargı operasyonlarını artırması, AKP içinde de huzursuzluk yarattı. Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre, parti kulislerinde operasyonların “ters teptiği”, kamuoyunda “siyasi intikam” olarak algılandığı konuşuluyor.

‘HALKTA İNANDIRICILIĞI KALMADI’

AKP’nin bazı üst düzey yöneticileri, söz konusu operasyonların toplumsal karşılık bulmadığını belirterek, “Bu operasyonlar muhalif oldukları için yapıldığı izlenimi yaratıyor. Halkta inandırıcılığı kalmadı” değerlendirmesini yapıyor. Parti içi değerlendirmelerde en dikkat çekici yorum, 2028 seçim sürecine ilişkin oldu. Edinilen bilgilere göre bazı kurmaylar, artan yargı operasyonları nedeniyle halkla aralarındaki mesafenin büyüdüğünü dile getiriyor. “Saha korkusu oluştu. Bu gidişle seçim döneminde sahaya çıkamayacağız. Vatandaşın bize güveni azaldı” ifadeleri kurmaylarca dile getiriliyor.

Kurmaylar, özellikle ekonomik kriz ve hayat pahalılığı nedeniyle seçmen kaybının derinleştiğine dikkat çekerek, “Ekonomi bu kadar sıkıntıdayken gündemi operasyonlarla doldurmak yanlış. Bu politikalar seçmende tepki yaratıyor” görüşünü savunuyor.

‘ERDOĞAN YANLIŞ YÖNLENDİRİLİYOR’

AKP kulislerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da çevresinden yanlış bilgilerle yönlendirildiği konuşuluyor. Parti içindeki bazı isimler, “Erdoğan’a halkın gerçek gündemi aktarılmıyor. Ekonomik tablo sahada çok ağır” diyor.

‘ÖNCELİK EKONOMİ OLMALI’

Parti içinde, muhalefetle uğraşmak yerine önceliğin ekonomik iyileştirmelere verilmesi gerektiği görüşü hakim... Asgari ücret, emekli maaşları ve temel tüketim maddelerinde artan fiyatlar nedeniyle geniş seçmen kesimlerinde ciddi rahatsızlık yaşandığı belirtiliyor. “Önceliğimiz muhalefetle mücadele değil, halkın geçim derdi olmalı. Operasyonlar sadece tuz biber ekiyor” diyen bir kurmay, parti içinde yükselen tepkiyi özetliyor.